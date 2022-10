Obwaldnerin Monika Rüegger will nicht in den Bundesrat

Amt Obwaldner Nationalrätin Monika Rüegger will nicht Bundesrätin werden Anders als die Nidwaldner Regierungsrätin Michèle Blöchliger schliesst die Engelberger SVP-Nationalrätin Monika Rüegger eine Bundesratskandidatur aus. 13.10.2022, 19.25 Uhr

Die Obwaldner SVP-Nationalrätin Monika Rüegger vor dem Bundeshaus in Bern. Bild: Adrian Venetz, Bern, 9. März 2020

Die Engelbergerin Monika Rüegger wurde bereits von vielen als mögliche Kandidatin für den Bundesratssitz von Ueli Maurer gehandelt. Die 54-Jährige sitzt seit drei Jahren im Nationalrat. Auf Twitter hat sich die gelernte Metallbauplanerin und vierfache Mutter nun direkt zu den Spekulationen um eine Kandidatur geäussert. Sie schreibt:

Die Nidwaldner SVP-Politikerin Michèle Blöchliger zeigt hingegen Interesse an einer Kandidatur. Gegenüber unserer Zeitung sagte sie am Mittwoch, dass sie sich für das Amt gewappnet fühle. Aber sie fügte an: «Ich möchte noch einige Gespräche führen. Bereits Kontakt hatte ich mit der kantonalen und der schweizerischen Partei. Weiter laufen Gespräche mit meinen Familienmitgliedern, die mich voll unterstützen und mir schon früher geraten haben, zu kandidieren, als der Rücktritt von Ueli Maurer noch nicht bekannt war.» (zfo)