Amtsantritt André Luchs ist neuer Filialleiter der Obwaldner Kantonalbank Der diplomierte Finanzberater André Luchs aus Sachseln leitet seit Anfang Jahr die Filiale Sarnen-Center der OKB. 18.01.2021, 14.47 Uhr

André Luchs leitet neu die Filiale Sarnen-Center. Bild: PD

(mah) Die Filiale Sarnen-Center der Obwaldner Kantonalbank wird neu von André Luchs geleitet. Nach fünf Jahren Erfahrung als Privatkundenberater bei der OKB sei er am 1. Januar im neuen Amt als Filialleiter gestartet, so die OKB in einer Mitteilung. Luchs ist in Meiringen aufgewachsen und wohnt heute in Sachseln. Seine berufliche Karriere startete er mit der Lehre bei der Berner Kantonalbank. Er ist diplomierter Finanzberater IAZ und SAQ zertifiziert. Im Sommer 2021 schliesst er die eidgenössische Ausbildung zum Finanzplaner ab.