Serie An diesem Giswiler Garten halten Passanten zum Staunen an

Vor 40 Jahren wurde Rosi Berchtold Gärtnerin aus Leidenschaft. Häufig bleiben die Leute vor ihrem Gartenidyll in Giswil stehen. Marion Wannemacher 18.07.2020, 05.00 Uhr

Rosi Berchtold in ihrem Garten in Giswil. Bild: Marion Wannemacher (Giswil, 26. Juni 2020)

Weisse Wattewölkchen ziehen über den Himmel. Der Tag könnte für einen Besuch in Rosi Berchtolds üppigem Reich im Geissermattli 1 in Giswil nicht schöner sein. Freche Spatzen baden unter Gezeter im kleinen Bach, die Wespen summen über den Bodendeckern zwischen Seerosen-Teich und Hag, über den Stauden gaukeln zwei Schmetterlinge. Das Auge kann sich nicht satt sehen an den Perspektiven, die Bachlauf und Weg durch das leicht abschüssige Gelände ziehen und an den nach Farben gestalteten Rabatten in Rosarot, Blau und Weiss oder Gelb, Rot und Orange.

Lauschige Sitzplätze überall im Garten laden zum Verweilen ein. Man möchte jeden ausprobieren: Sich unter die Korkenzieher-Robinie am Bachlauf setzen, auf dem Liegestuhl vor dem Mohnblumenbeet ein gutes Buch lesen oder hinter dem Rosenbogen nahe bei der Scheune in den Tag träumen.

Lust am Garten kam mit dem neuen Lebensabschnitt



«Ja, mittlerweile habe ich gelernt, mich zwischendurch einfach auch mal hinzusetzen», gesteht Rosi Berchtold. Seit 40 Jahren ist die 68-Jährige Gärtnerin aus Leidenschaft. «Damals gab es hier nichts als Zwerggeissen und Erdhaufen», zeigt sie in die Mitte ihres Gartens. Als Bauersfrau fing sie mit einem kleinen Hausgarten an, später baute sie Biogemüse an. Als sie 50 wurde, zogen die beiden Söhne von daheim aus, Berchtold konnte in der Betagtensiedlung «Dr Heimä» arbeiten, ein neuer Lebensabschnitt begann. Dazu gehörte auch ihre Lust am Garten. Der sei von vornherein ihre Sache gewesen, betont Berchtold. «Beim Anlegen hat mir niemand geholfen. Ich habe mir einen Plan gemacht, die Rabatten geplant, das Grundkonzept festgelegt.» Ehemann Ernst helfe wohl beim Rasenmähen oder bei gröberen Arbeiten, das meiste mache aber sie selber.

Manches habe sich erst ergeben, erzählt sie, wie die grosse Trockensteinmauer am Esstisch. «Meine sieben Geschwister haben sie mir zum 60. Geburtstag geschenkt.» Alle legten Hand an. Der Teich musste weichen. Nun läuft das Wasser aus einem Brunnen beim Sitzplatz in den Bach zum Teich. Der ist jetzt auf dem unteren Teil des Geländes nahe am Hag an der Strasse. Rosi Berchtold bedauert es nicht.

Überhaupt geht sie unkompliziert damit um, wenn etwas nicht so herauskommt, wie sie sich das vorgestellt hat. Sie schneide schon auch mal mitten im Sommer eine Staude ab, die ihr von der Farbe her in der Rabatte nicht gefalle oder setze sie um.

Pflanzen kann sie einfach nicht wegwerfen

Sehr viel in ihrem Garten habe sie geschenkt bekommen oder mit anderen Gartenliebhabern getauscht, wie die winterfesten Gartenorchideen. Mancher bringt ihr auch seine dahin serbelnden Orchideen, aus denen dann doch irgendwann noch etwas wird. Und auch sie gibt gern Pflanzen weiter. «Ich kann einfach nichts wegwerfen, was raus muss, da suche ich lieber Adoptiveltern», verrät sie schmunzelnd.

Inspiration holt sie sich gern aus Gartenmagazinen. Auf Reisen ins ferne Singapur oder nach Vancouver zog es sie und ihren Mann jeweils in die botanischen Gärten. Als neues Hobby töpfert Rosi Berchtold Figuren: Fantasievögel, Hühner oder Schmetterlinge, die als Blickfang im Garten dienen.

Immer mal wieder bleiben Passanten am Hag stehen, machen Bilder und bewundern den üppigen Garten. «Meist kommen sie dabei zuerst mit meinem Mann ins Gespräch», erzählt sie. Sogar Gruppen hätten schon gefragt, ob sie ihren Garten anschauen dürften. Sie durften.

Auch vierbeinige Gäste zieht es in Berchtolds Garten

Und nicht nur zweibeinige Gäste fühlen sich wohl in Berchtolds Garten. Es gibt jedes Jahr junge Ringelnattern, Grasfrösche, Erdkröten, Gelbbauchunken, Molche und Igel, die unter der Holzbeige am Stall überwintern. Äusserst unliebsame Bewohner sind dagegen Werren.

Auf dem Rundgang erzählt Rosi Berchtold, dass sie einfach jede Jahreszeit im Garten fasziniere und jedes Jahr seine Eigenheiten habe. «Mal gedeihen Steinnelken besonders gut, dieses Jahr waren es vor allem Akeleien», sagt sie. Ein Garten wie ihrer braucht viel Pflege. Drei Stunden am Tag verbringe sie schon mit Gartenarbeit, schätzt die Giswilerin. Pausen müssen aber auch sein. «Bis ich dann wieder etwas sehe zum Rauszupfen, Anbinden oder Abschneiden», schmunzelt sie.

Garten-Tipps von Rosi Berchtold Gartentyp: Ziergarten Besonderheiten: Brunnen mit Bachlauf zum Seerosenteich mit Pumpsystem. Tipps: Dahlien in Blumentöpfen ziehen, dann im Sommer in die Lücken setzen. Und im Frühjahr lieber warten mit dem Jäten, um sicher zu sein, was man herausreisst.