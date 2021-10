Aquacenter Kerns: Baubewilligung für Hallenbadsanierung ist da

Aquacenter Kerns Baubewilligung für die Hallenbadsanierung ist da, Rutschbahn-Finanzierung befindet sich auf der Zielgeraden Das Hallenbad Obwalden hat die Baubewilligung für die Erneuerung seines Hallenbads erhalten. Nun werden die Arbeiten vergeben, der Baustart soll im Frühling 2022 erfolgen. 28.10.2021, 15.56 Uhr

Das Aquacenter Kerns soll saniert werden, die Baubewilligung liegt nun vor. Bild: Obwaldner Zeitung (Kerns, 17. Januar 2018)

Das Hallenbad Obwalden hat am 18. Oktober 2021 die Baubewilligung für die Sanierung und Erweiterung des Aquacenters in Kerns erhalten. Wie Peter Wagner, Verwaltungsratspräsident von Hallenbad Obwalden, in einer Mitteilung schreibt, werden nun die Arbeiten vergeben. Der Baustart für das 5,2-Millionen-Projekt ist für Mitte April 2022 vorgesehen und wird rund ein Jahr dauern.