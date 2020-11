Auf dem Brunni kann man die Sonne noch länger geniessen Aufgrund des angenehmen Herbstwetters ist die Besucherzahl auf dem Brunni in Engelberg weiterhin hoch. Die Sommersaison wird deshalb um eine Woche verlängert. 13.11.2020, 14.57 Uhr

Die Luftseilbahn fährt weiterhin täglich zum Bergrestaurant Ristis. Bild: PD

(cod) Das sonnige Herbstwetter lockt noch immer zahlreiche Besucher auf das Brunni in Engelberg. Das Bergrestaurant Ristis und die Luftseilbahn Brunni-Bahnen verlängern deshalb ihre Sommersaison bis zum 22. November, statt wie geplant am 16. November auf Wochenendbetrieb umzustellen. Das Restaurant und die Bahn werden also gemäss einer Medienmitteilung noch eine Woche länger täglich geöffnet bleiben. Jedoch konnten die Revisionsarbeiten am Sessellift Ristis-Brunnihütte nicht verschoben werden, weshalb der Sessellift ab dem 16. November nur noch an den Wochenenden fahren wird.