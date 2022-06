Auf dem Spielplatz vom Generationentreff ist ab jetzt was los Mit einem bunten Fest weihten Initiator Dominik Imfeld, alle beteiligten Partner und viele Sarnerinnen und Sarner Geräte und Platz am Samstag ein. Marion Wannemacher Jetzt kommentieren 12.06.2022, 11.59 Uhr

Ums Gleichgewicht geht es bei diesem Spielgerät. Unter der Plattform wird eine Kugel mit den Füssen im Labyrinth manövriert. Bild: Marion Wannemacher (Sarnen, 11. Juni 2022)

Luftballons, Spielgetümmel, jede Menge gut gelaunter Leute jeden Alters sowie kalte Getränke, heisse Würstchen und Crêpes, Streetdance von der Sarner Gruppe Roundabout. So bunt und fröhlich muss ein Fest vom Generationentreff wohl aussehen. Fast auf den Tag genau vor einem Jahr traf sich Dominik Imfeld mit Vertretern der Gemeinde Sarnen und diversen Organisationen auf dem alten Spielplatz am Bahnhof. Und nur ein Jahr brauchten alle Beteiligten, um den neuen Spielplatz fast buchstäblich aus dem Boden zu stampfen.

Anika Imfeld, die dreijährige Tochter von Initiator Dominik Imfeld, schneidet zur Eröffnung mit Senior Guido Caprez das rote Band durch. Bild: Marion Wannemacher (Sarnen, 11. Juni 2022)

Es ist kein gewöhnlicher Spielplatz. Hier gibt es einen Spielparcours mit ausgeklügelten Spielgeräten, die man vielleicht noch nirgends gesehen hat. Gleichgewicht ist gefragt, um die Kugel beim «Partnertanz» mit den Füssen auf dem wankenden Plateau im Labyrinth zu steuern, Geduld braucht es beim «heissen Draht», um einen Ring um eine gebogene Stange zu führen, ohne anzustossen.

Die Tanzgruppbe Roundabout sorgt für Stimmung an der Eröffnungsfeier. Bild: Marion Wannemacher (Sarnen, 11. Juni 2022)

Zukünftiger Stammgast aus der Nachbarschaft

Margrit Britschgi, Grosi von Noah, freut sich darauf, die Geräte mit ihrem Enkel auszuprobieren. Sie wohnt direkt in der Nachbarschaft, im Grundacher. «Ich werde sicher noch viel mit Noah hier sein», sagt sie. «Es ist toll, wenn man etwas für verschiedene Generationen macht, und es ist auch ein toller Treffpunkt für Sarnen», findet Roland Brechbühl, der mit der dreijährigen Tochter Ilena und dem achtjährigen Sohn Ivo den Parcours testet.

Ilena Brechbühl (3) testet die neue Rutsche, Vater Roland schaut zu. Bild: Marion Wannemacher (Sarnen, 11. Juni 2022)

Gemeinsamkeit stand von Anfang an in Grossbuchstaben über dem Projekt. Imfeld schaffte es nicht nur, die Gemeinde Sarnen und den Kanton ins Boot zu holen, sondern auch unzählige Organisationen. Imfeld organisierte auch das Sponsoring. Von den Gesamtkosten über 100'000 Franken übernahm ein Grossteil die Gemeinde Sarnen. Der Maschinentechnik-Ingenieur stiess mit seinem Anliegen bei der Residenz am Schärme, dem Chinderhuis Obwalden, der Grundacherschule, der Schule Sarnen, dem Verein Chindernetz Obwalden, dem Rotary Club, Pro Juventute und Pro Senectute sowie Zeitgut Obwalden auf offene Ohren.

Entsprechend viel Polit-Prominenz kam denn auch zur Eröffnung. Regierungsrätin Maya Büchi, Regierungsrat Sepp Hess, Christoph Amstad und Daniel Wiler, Ständerat Erich Ettlin, Raphael Disler, Gemeinderat von Sarnen, und der Sarner Gemeindepräsident Jürg Berlinger zeigen ihre Freude am Projekt. Klar ist allen: Hier werden keine Reden gehalten, sondern es wird einfach nur gefeiert.

Buntes Programm von Fitness bis Bänkli-Treff

Und so wird der Platz auch nicht nur sich selber überlassen werden, sondern durch ein Jahresprogramm belebt. Ab Dienstag trifft sich hier der Zischtigs-Träff, ein Tummelplatz für die Minis. Ob zum Erzählen mit Alt-Regierungsrat Franz Enderli am Bänkli-Treff, zum Sommer-Yoga am Morgen, zum Spass und Fitness für Gross und Klein von Pro Senectute oder eine Park «Lismätä» mit der Grundacher-Schule - den Aktivitäten sind (fast) keine Grenzen gesetzt. Eine erste Ausgabe des Programms hängt direkt am Spielplatz aus.

Auch die Kantonsbibliothek ist mit einem Bücherschrank vertreten: Pia Ryser und André Sersa, der Leiter der Kantonsbibliothek Obwalden. Bild: Marion Wannemacher (Sarnen, 11. Juni 2022) Marion Wannemacher (oz) / Obwaldner Zeitung / Luzerner Zeitung AG

Die Kantonsbibliothek Obwalden füllt einen kleinen Bücherschrank mit Bilderbüchern. «Möglicherweise können wir bei schönem Wetter hier auch den einen oder anderen Buchstart stattfinden lassen», freut sich Bibliotheksleiter Andre Sersa mit seiner ehemaligen Mitarbeiterin Pia Ryser.

Früher habe der ein oder andere Senior der Residenz Am Schärme manchmal am Brunnen gesessen, erzählt Geschäftsleiter Roman Wüst. «Das ist jetzt der richtige Platz, hier hin zu gehen, zu schauen und Freude zu haben. Da geht was.»

