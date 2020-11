Auf der Frutt besteht eine grosse Nachfrage nach Wohnungen – nun sollen 58 Personal- und Ferienwohnungen Abhilfe schaffen Am 24. November findet die Alpgenossen-Versammlung in Kerns statt. Dann soll über ein Planungskredit für benötigte Wohnungen befunden werden. Robert Hess 21.11.2020, 05.00 Uhr

Die Alpgenossen-Versammlung Kerns ausserhalb der steinernen Brücke (a.d.st. Brücke) vom Dienstag, 24. November, soll die Weichen für den Bau von insgesamt 58 Personal- und Ferienwohnungen stellen. Der Alpgenossenrat beantragt die Genehmigung eines entsprechenden Planungskredites von maximal 485'000 Franken.

Die öffentlich-rechtlich organisierte Alpgenossenschaft a.d.st. Brücke ist Eigentümerin des rund 2100 Quadratmeter umfassenden Grundstückes im Gebiet der Oberen Frutt, auf dem das Bauprojekt realisiert werden soll. «Es befindet sich in der Kurzone, in welcher Hotels, Restaurants, Personalhäuser, Ferienwohnungen usw. gebaut werden dürfen», schreibt der Rat in seiner Botschaft an die Versammlung. Der Ferienwohnungsanteil dürfe aber maximal 50 Prozent dieser Fläche betragen.

Nach einem Studienauftrag, an welchem drei Architekturbüros teilgenommen haben, hat die Baukommission zusammen mit Mitgliedern des Korporations- und Alpgenossenrates das Projekt der Burch und Partner Architekten AG, Sarnen, ausgewählt. Geplant sind derzeit zwölf 2,5- sowie zwölf 3,5-Zimmer-Ferienwohnungen in der Grösse von 40 und 55 Quadratmetern.

Vermietung von Personalwohnungen steht im Vordergrund

Dazu kommen insgesamt 34 Personalwohnungen mit einer Fläche von 19 bis 21 Quadratmetern sowie sechs Mehrbettzimmer. Für die Personalwohnungen stehe derzeit die Vermietung im Vordergrund, erklärte Korporationsschreiber Thomas Bucher auf Anfrage:

«Ob die Ferienwohnungen verkauft oder in Dauermiete abgegeben werden, ist noch nicht festgelegt.»

Das Bauvolumen beträgt nach Angaben der Firma Burch und Partner Architekten AG 11'785 Kubikmeter. Die Gesamtbaukosten werden auf (plus/ minus 25 Prozent) 10,8 Millionen Franken geschätzt. Vorgesehen sei eine Hybridbauweise, bei der die Vorteile von Beton und Holz optimal ausgenutzt werden könnten. Geplant sind Schrägdächer ohne Vordach. Für die Heizung wird die Nutzung von Seewasser oder eine Holz- oder Pelletheizung vorgeschlagen. Die Häuser sollen aussen in grau gehalten werden, als Material ist Eternit vorgesehen.

Die Visualisierung des Bauprojektes «Dryyerli» auf Melchsee-Frutt. Links im Bild ein Teil der bestehenden Überbauung Obere Frutt, ganz rechts ein Teil des Hotels Frutt Lodge & Spa. Bild: PD

Grosse Nachfrage nach Personalwohnungen

Bevor der Alpgenossenrat die erwähnte Studie in Auftrag gegeben hat, liess er im August 2019 durch eine Umfrage das Bedürfnis abklären. Dabei sei klar geworden, dass es auf Melchsee-Frutt derzeit zu wenig Personalwohnungen gebe, heisst es in den Erwägungen zum Traktandum:

«Die Nachfrage von Privatpersonen nach Ferienwohnungen sowie Personalwohnungen für die Mitarbeitenden der Hotels und anderen Betrieben auf Melchsee-Frutt ist gross.»

Mit dem vorliegenden Projekt, könne dem steigenden Bedürfnis nach Personal- und Ferienwohnungen entsprochen werden, ist der Rat überzeugt.

Gesamterneuerungswahlen

An den Herbstversammlungen vom 24. November führt die Korporation zudem Gesamterneuerungswahlen durch. So ist die Erneuerungswahl für den Korporations- und Alpgenossenrat Kerns a.d.st. Brücke (Personalunion) für die Amtsperiode 2020–2024 traktandiert. Weiter werden Erneuerungswahlen für die Mitglieder und Präsidien der verschiedenen Kommissionen durchgeführt.

Die Versammlungen der Korporation schliessen sich an diejenige der Einwohnergemeinde Kerns an, die um 20 Uhr in der Dossenhalle beginnt.