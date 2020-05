Rochade bei der SVP im Obwaldner Kantonsrat: Auf Isabella Kretz folgt Daniel Blättler Aufgrund ihres Wohnsitzwechsels tritt Isabella Kretz aus dem Kantonsrat Obwalden aus. Ihr Nachfolger ist der ehemalige Kernser Gemeinderat Daniel Blättler. 25.05.2020, 15.06 Uhr

Daniel Blättler wird der Kantonsrats-Nachfolger von Isabella Kretz. Bild: PD/ Obwaldner Zeitung

(mah) Die Kernserin Isabella Kretz tritt nach sechs Jahren aus dem Kantonsrat zurück. Weil der Sitz an die Wohngemeinde gebunden ist, demissioniert Kretz aufgrund eines bevorstehenden Wohnsitzwechsels. Die SVP Obwalden verliere mit ihr eine erfahrene Politikerin, die unter anderem als Kantonsrätin in der Geschäfts- und Rechnungsprüfung tätig war, schreibt die Partei in einer Mitteilung. Der Parteileitung und als Kassierin steht sie der SVP Obwalden aber weiterhin zur Verfügung.