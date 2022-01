Feldmusik Sarnen: Musik von leise bis stürmisch

Obwalden Musik von leise bis stürmisch Nach einem Unterbruch von fast zwei Jahren gibt die Feldmusik Sarnen ihre sehnsüchtig erwarteten Winterkonzerte. Primus Camenzind 17.01.2022, 05.00 Uhr

Der Schweizer Komponist Oliver Waespi (links) besuchte die Feldmusik Sarnen an einem Workshop. Er machte das Orchester und dessen Dirigent Sandro Blank (auf dem Podium) mit seinem Werk vertraut.

Es wurden seit dem Frühling 2020 im wieder Versuche unternommen, bei der Feldmusik Sarnen einen geregelten Probebetrieb aufrechtzuerhalten. Mit viel Optimismus machten sich die Musikantinnen, Musikanten und Dirigent Sandro Blank daran, bevorstehende Konzerte vorzubereiten. Fast gar nichts konnte stattfinden. Aber die Bemühungen waren nicht vergebens: Seit Herbst des vergangenen Jahres bereiten sich die rund 80 Instrumentalisten mit riesiger Vorfreude und Intensität auf die Winterkonzerte vom kommenden Wochenende vor. Das Thema lautet «Deep Sound & Evolution» (Tiefgründige Klänge und Entwicklungen).

Von Ruhe geprägte Werke

Die Vorbereitung fand einen Höhepunkt, als die Feldmusik am 24. Oktober 2021 auf Anregung der Schweizer Sektion von WASBE (weltweite Vereinigung sinfonischer Blasorchester) in Sarnen einen Workshop zum Thema «Ruhige Musik» begleiten durfte. Am Beispiel der zwei Werke «Sanctuary» (von Frank Ticheli, *1958) und «Deep Space» (von Oliver Waespi *1971, Uraufführung) galt es, sinfonischer Blasmusik, welche von Ruhe und leisen Tönen geprägt ist, auf den Grund zu gehen. Dazu hatten das Blasorchester aus Sarnen und sein Dirigent die Chance, den Analysen und Anregungen des international bekannten Schweizer Komponisten Oliver Waespi zu lauschen und diese unter dem Dirigat des Gastes und bei Anwesenheit von mehreren Dirigentinnen und Dirigenten unseres Landes umzusetzen.

Was darf nun das Publikum an den Winterkonzerten in der Aula Cher erwarten: «Majestätische Breite, introvertierte, pure Schönheit und eine Intensität, der man schlecht entfliehen kann», lässt Chefdirigent Sandro Blank in seinen Notizen zum Konzertprogramm verlauten. «Mir gefallen die Einfachheit und der natürliche Charakter von Tichelis Melodik», meint Blank zum Werk «Sanctuary». Die Komposition «Deep Space» von Waespi (ein Auftrag der WASBE) entspricht dessen Vorstellungen einer komplexen Choralvariation. «Als eines der führenden Blasorchester der Schweiz erachte ich die Beteiligung an einer ständigen Repertoirerweiterung als unsere Pflicht», meint Blank zum Werk des Schweizers.

Finale mit dem Zorn der Götter

Der traditionellen Vielseitigkeit von Feldmusik Winterkonzerten sind andere Werke des Programms geschuldet. Die «Sinfonia Nobilissima» (von Robert Jager *1939) ist eine spätromantisch anmutende Konzertouvertüre in klassischer Form. «Alles, was es braucht, um einen Saal abzuholen», verspricht der Dirigent. Wer mag sie nicht, die faszinierenden Klangfarben und Instrumentationen von Alfred Reed (1921–2005)? Die «Armenian Dances Part 2» lassen in dieser Hinsicht kaum Wünsche offen.

«Wine Dark Sea» von John Mackeys (*1973): «Seit ich das Werk 2015 zum ersten Mal gehört habe, liess mich die Musik nicht mehr los», gibt Sandro Blank dem Publikum zu verstehen. Die Komposition scheint von Homer, Autor der griechischen Hochkultur und ihrer Mythologie geprägt. Raue, stürmische See, Krieg und Zorn der Götter bestimmen über weite Strecken das musikalische Geschehen im Orchester. Das Werk von über 30 Minuten Dauer bietet aber auch Platz für einen wunderbaren «Song» der bildschönen Nymphe Kalypso. Fas Fazit des Dirigenten: «Für mich steht ‹Wine Dark Sea› als eine Art Aufbruch in eine neue Zeit der Blasorchesterszene.»

Winterkonzert der Feldmusik Sarnen: Samstag, 22. Januar, 20 Uhr, Sonntag 23. Januar, 17 Uhr, Aula Cher. Türkollekte. Es besteht Zertifikats- und Maskenpflicht; keine Restauration. Weitere Informationen unter www.feldmusik.ch