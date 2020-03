Aufruf nach Freiwilligen löst in Obwalden einen Ansturm aus In weniger als einer Woche erhielt das Kantonsspital Obwalden 300 Bewerbungen für Freiwilligenarbeit. Marion Wannemacher 28.03.2020, 05.00 Uhr

Das Kantonsspital Obwalden bereitet sich auf viele Krankheitsfälle vor. Bild: PD

«Ich bin überwältigt und extrem dankbar», sagt Eliane Emmenegger, die Leiterin des Personalwesens am Kantonsspital Obwalden. Vergangene Woche richtete das Spital via Website und Social Media einen Aufruf an die Bevölkerung. «Das Kantonsspital Obwalden sucht als Vorbereitung auf die Coronawelle flexible Hilfskräfte jeglicher Art, um einen Personalpool aufzubauen», heisst es darin. In nicht einmal einer Woche erhielt der Aufruf 47000 Klicks. Über 300 Interessierte haben sich bereits bei der Personalabteilung beworben, darunter auch fünf bis zehn Prozent Ärzte sowie mehr als 50 Pflegefachfrauen und andere Kräfte aus der Gesundheitsbranche. Laufend treffen noch weitere Bewerbungen ein.