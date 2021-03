Augenkrebs 25-jährige Alpnacherin ist blind – und führt doch ein fast ganz normales Leben Durch den Krebs verlor sie ihr Augenlicht und beinahe ihr Leben. Heute studiert die 25-Jährige und führt fast ein Leben wie andere junge Frauen.

Marion Wannemacher 05.03.2021, 05.00 Uhr

Die Sonne strahlt vom Himmel herab. Einträchtig laufen Siril Wallimann und ihre Mutter am Wichelsee entlang. Die junge, attraktive Frau hat sich bei ihr am Arm eingehängt. Velofahrer, Reiter und Spaziergänger kommen ihnen entgegen. Die meisten bemerken höchstens auf den zweiten Blick, dass Siril blind ist. Begeistert erzählt die 25-Jährige von ihren Hobbys: «Neuerdings spiele ich Ukulele, mittlerweile auch wieder Klavier. Und ich lerne mit meinem Freund Jeffrey das Klettern.» Auf den Einwand, dass sie fürs Klettern wohl viel Vertrauen brauche, lacht sie und entgegnet verschmitzt: «Jeffrey umgekehrt genauso, wenn ich ihn sichere.»

Siril ist eine ganz normale junge Frau mit Träumen, Wünschen und Lebensplänen. Im Moment studiert die Alpnacherin Psychologie im siebten Semester an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Eigentlich wohnt sie dort in einer WG. Wegen Corona lebt sie wie so viele Studenten wieder daheim bei den Eltern. Ihre nächsten Ziele sind, ein Thema für ihre Bachelor-Arbeit im kommenden Jahr zu finden und sich um ihr bevorstehendes Praktikum im Appenzell zu kümmern. Siril Wallimann wird dort eine Wohnung brauchen, sie muss die Wege zum Arbeitsplatz trainieren und sich in der neuen Umgebung zurechtfinden.

Laptop mit Sprachsystem hilft, aber ohne Kommilitonen geht es nicht

Viele alltägliche Aufgaben im Studium sind für sie eine Herausforderung, für welche sie wesentlich mehr Zeit aufwenden muss als ihre sehenden Kommilitonen. Alle Studien-Unterlagen müssen erst einer Institution zugeschickt werden, die diese so ins Word überträgt und konvertiert, dass der Laptop mit Sprachsystem sie vorlesen kann. «Oft bin ich aber auf meine Mitstudenten angewiesen, die mir Grafiken, Statistiken und Bilder beschreiben», erzählt Siril.



«Könnten wir bitte den Fokus nicht auf die Vergangenheit legen», hat sie im Vorgespräch gebeten. Denn Siril lebt im Hier und Jetzt. Ihre Geschichte bewegte damals 2017 auch ihre Kirchgemeinde in Alpnach, die mit der jungen Frau mitgelitten, -gefiebert und für sie Geld gesammelt hatte.

Was war passiert? Als Kind hatte Siril Wallimann ihren Augenkrebs besiegt und konnte trotz Verlust eines Auges eine glückliche Kindheit und Teenagerzeit erleben. 15 Jahre, nachdem Siril Wallimann vom Retinoblastom geheilt wurde, machte sich der Augenkrebs erneut bemerkbar. Innerhalb einer Woche erblindete die damals 20-Jährige. Lange wussten ihre Augenärzte nicht, worunter sie litt, und machten ihr zunächst gar Hoffnung, dass ihr Sehvermögen innert Monaten zurückkehren würde.

Augenkrebs begann nach 15 Jahren im Fuss

Erst ein Rheumatologe, der ihr einen tischtennisballgrossen Lymphknoten in der Leistengegend entfernte, stellte die Diagnose: Retinoblastom. «Ich bin die einzige Person weltweit, bei der der Augenkrebs im Fuss begann», erzählt sie heute. Ihre gesamte rechte Seite war damals vom Krebs befallen. «Ich war aber vor allem mit Fragen befasst, ob ich je wieder sehen können würde, für alles andere hatte ich gar keine Kapazitäten», ist sie sich im Nachhinein bewusst.



Die Erkenntnis darüber, dass ihr die Erblindung paradoxerweise das Leben gerettet hatte, habe die Wende in ihrer schweren Krankheit gebracht. Das sei ihr rückblickend klar. Deshalb hadert sie auch nicht mit ihrem schweren Schicksal. Nach schwersten Chemotherapien, einer Stammzellen-Transplantation und Bestrahlungen verschwanden alle Krebszellen. «Es war wie ein Wunder», findet Siril heute noch. Unterstützt haben sie nicht nur die Eltern, Freund Jeffrey («mein Fels in der Brandung»), Freunde, Verwandte, Menschen aus ihrer Gemeinde und Richard Brücker, der damalige Rektor des Berufs- und Weiterbildungszentrums, an dem sie ihre Matura absolvierte. Ihr half vor allem ihre Einstellung nach ihrem Lebensmotto, ein Zitat von Bertolt Brecht:



Wer kämpft, kann verlieren.

Wer nicht kämpft, hat schon verloren.



Den damaligen Traum, mit einem selbst renovierten bunten VW-Bus rund um die Welt zu fahren, hat Siril Wallimann zwar nicht begraben, aber mittlerweile fand sie andere Prioritäten. «Damals wurde ich getragen von meiner Familie, meinem Freund, der Kirche in Alpnach. So viele Leute haben mir so viel Kraft gegeben. Ich studiere Psychologie, um anderen zu helfen, der Gesellschaft etwas zurückzugeben.»

Das Ziel, wieder sehen zu können, hat Siril nie aufgegeben

Und wer jetzt meint, Siril habe aufgegeben, je wieder sehen zu können, hat weit gefehlt. Auf ihrer Website informiert sie über ihre Aussichten und Hoffnungen. Viele Menschen unterstützen sie auf ihrem Weg, zum Beispiel mit Spenden. Für eine Operation wird sie viel Geld brauchen. Ihre Augenärzte in Lausanne und Luzern sowie andere Fachleute halten sich für sie auf dem Laufenden über die Möglichkeiten von Retina-Chips zu einem späteren Zeitpunkt oder Protein-Therapien zum Aufbau von Rezeptoren.

Einer ihrer Augenärzte habe sie bereits für eine Studie angemeldet. «Ich wurde nicht angenommen, weil ich nicht alle Kriterien erfüllte», erzählt sie sachlich. Kein Grund zur Entmutigung: «Vielleicht gibt es wieder eine andere Option. Ich möchte weiter auf das Ziel hinarbeiten, bald wieder sehen zu können», sagt sie. Wer zweifelt, dass sie nicht alles daran setzen wird, das zu erreichen?