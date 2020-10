Video Der Slalom vor dem Loppertunnel führte zu Anzeigen – in Zukunft soll daraus ein Riesenslalom werden Kantonsräte zweifeln den Nutzen der Sperrflächen auf der A8 vor dem Loppertunnel an. Polizei und Astra wollen mangels Erfahrungswerten keine Angaben dazu machen. Ein Experte begrüsst die Forderung, die Sperrflächen weiter auseinander zu verlegen. Philipp Unterschütz 08.10.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Sperrflächen-Slalom auf der A8 vor dem Loppertunnel sorgt für Ärger. In einer Interpellation von über 20 Kantonsräten wird die Massnahme als Schikane bezeichnet. Immer wieder machen Pendler aus Ob-, Nidwalden und Luzern ihrem Unmut über die Staus in Stosszeiten und am Wochenende Luft. Eine Umfrage unserer Zeitung zeigt, dass nur etwas mehr als 30 Prozent der Teilnehmer die Lösung gut finden. Über 60 Prozent sind der Meinung, vorher sei es besser gewesen oder es brauche eine ganz andere Lösung.

Fahren Sie im Video auf der Autobahn vor dem Loppertunnel:

Die neue Markierung ist auf Initiative des Kantons Obwalden entstanden, weil es in diesem Bereich vor dem Loppertunnel täglich gefährliche Manöver gab. Das Bundesamt für Strassen (Astra) schreibt, dass von sechs Varianten, die eine Arbeitsgruppe ausgearbeitet habe, die Bestvariante umgesetzt worden sei. Sie ist eine definitive Massnahme und wird nicht etwa nach Aufhebung der A2-Baustelle in Hergiswil wieder beseitigt.

Zum Nutzen gibt es noch keine Angaben

Ob sich die Lösung mit Sperrflächen bewährt, dazu wollen auch gut sechs Wochen nach Einführung weder die Kantonspolizei noch das Astra etwas sagen. Als Grund wird die Baustelle auf der A2 in Hergiswil angegeben. «Da dort die Verkehrsführungen in den letzten Wochen mehrmals änderten, kann dazu noch keine Aussage gemacht werden», gibt Astra-Sprecherin Esther Widmer bekannt. Das Bundesamt bestätigt, dass es vereinzelte Rückmeldungen von verärgerten Autofahrern gebe.

Alles anzeigen

Martin Kathriner, Leiter der Obwaldner Verkehrs- und Sicherheitspolizei, schreibt, die Rückmeldungen würden die Stausituation im Allgemeinen betreffen. «Seit der Umstellung in eine weitere Bauphase auf der A2 sind bei der Polizei keine Meldungen mehr eingegangen.» Man brauche mehr Zeit und Erfahrungswerte, um Aussagen zu den Massnahmen machen zu können.

Schon mehrere Verzeigungen wegen Überfahren der Sperrflächen

Den Vorwurf, die Polizei tue kaum etwas gegen die gefährlichen Situationen, die durch das Überfahren der Sperrflächen entstehen, weist Martin Kathriner zurück. «Wir beobachten die Situation laufend. Einige Personen wurden bereits zur Anzeige gebracht.» Seit der neuen Verkehrsführung seien der Polizei auch keine Verkehrsunfälle bekannt, welche darauf zurückzuführen seien.

Dass aber Handlungsbedarf besteht, zeigte sich schon kurz nach der Umsetzung der Signalisierung. Zu den Sperrflächen sagte Martin Kathriner: «Die Kurvenradien sind sehr eng, und die Distanz zwischen den beiden Sperrflächen ist aus unserer Sicht zu kurz ausgefallen.» Dieser Mangel wurde ans Astra, das für eine Anpassung zuständig wäre, gemeldet. Passiert ist bisher nichts. Die Wünsche würden momentan geprüft, heisst es vom Astra.

Verkehrsplaner verteidigt Grundidee

Der Verbesserungsidee schliesst sich auch Harald Woermann an. Er war von Mitte 1999 bis zur Pensionierung Mitte 2018 im Kanton Obwalden für die Verkehrsplanung zuständig und nahm in beratender Funktion auch an den Sitzungen der kantonalen Strassenverkehrskommission teil, die den Regierungsrat in Sachen Verkehrssicherheit berät. In diesem Zusammenhang wurde auch das Thema der optimalen Markierung der Autobahn A8 Richtung Luzern zwischen Niderstad und dem Portal Z'Matt behandelt.

«Die Grundidee zur Signalisationsänderung ist richtig», sagt Harald Woermann. Vorher seien ortskundige Autofahrer sofort auf die linke Fahrspur gewechselt, weil sie wussten, dass nur diese direkt in den Tunnel führte. Wer korrekt rechts gefahren sei und dann später auf die linke Spur wechseln wollte, sei oft in gefährliche Situationen verwickelt worden, insbesondere bei viel Verkehr.

Schlechte Umsetzung gefährdet gute Idee

Harald Woermann ist persönlich aber auch der Meinung: «Die technische Ausführung ist sehr schlecht umgesetzt worden.» Einerseits sei die Sperrfläche auf der linken Überholspur viel zu nah am Tunnelportal eingezeichnet und deshalb nicht schon auf der langen Geraden im Bereich Niderstad einseh- und ablesbar. «Andererseits fördert es sicher nicht die Verkehrssicherheit, wenn der Fahrer auf der rechten Normalspur einen kurzen Slalom fahren muss, wenn er den Loppertunnel erreichen will.»

Die Sperrflächen auf der A8 vor dem Portal zum Loppertunnel folgen in kurzem Abstand aufeinander. Bild: Matthias Piazza (Alpnach, 7. Oktober 2020)

Die rechte Normalspur müsste in einem weiten, gefahrlos befahrbaren Bogen von der rechten auf die linke Strassenseite geführt werden. «Diese lang gezogene Markierung der rechten Normalspur ist nämlich problemlos möglich, wenn die entsprechende Sperrfläche für die linke Überholspur viel stärker Richtung Alpnachstad verlegt wird und die Überholspur deshalb früher endet», erklärt Harald Woermann. Bei entsprechender Verkehrslage sei die kilometerlange Überholspur immer noch lang genug, um ein langsameres Fahrzeug problemlos zu überholen. Auch Woermann plädiert für eine Anpassung der Markierung. «Die gute Grundidee darf nicht durch eine sehr schlechte Umsetzung in Frage gestellt werden.»