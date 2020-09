Ausflügler bringen Strassen an ihre Grenzen – mit spürbaren Folgen in Nid- und Obwalden Die Schweizer nehmen sich den Aufruf, im eigenen Land Ausflüge und Ferien zu machen, zu Herzen. Das führt auf der A8 und A2 zu langen Rückstaus. Doch es gibt Hoffnung. Matthias Piazza 29.09.2020, 17.00 Uhr

Rekordverdächtiger Stau auf der A8 in Alpnach. Noch um 21 Uhr bewegte sich die Autoschlange nur im Schritttempo in Richtung Luzern. Bild: Robert Hess

(Alpnach, 13. September 2020)

Der tägliche Stau, besonders an den Wochenenden auf der A8 von Alpnach Richtung Luzern, nehme dramatische Ausmasse an, schildert ein Leser unserer Zeitung. Insbesondere bezieht er sich auf den 13. September, einem Sonntag, als sich der Stau bereits um 16 Uhr aufgebaut und bis gegen 22 Uhr angedauert habe. Auch habe er beobachtet, dass viele Autos die A8 verlassen und in Kolonnen durch Alpnach Dorf nach Alpachstad fahren, wo sie beim Anschluss Feld entweder wieder auf die A8 einfahren oder die Lokalstrasse um den Lopper Richtung Hergiswil/Stansstad befahren würden.