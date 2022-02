Wahlen Obwalden 2022: Das ist die Ausgangslage

Ausgangslage Wahlen Obwalden Was bewirkt die neue Kraft? Mit der Grünliberalen Partei greift zum ersten Mal seit Jahren wieder eine neue Partei in das politische Geschehen in Obwalden ein und sorgt damit für zusätzliche Spannung. Philipp Unterschütz Jetzt kommentieren 17.02.2022, 05.00 Uhr

188 Personen kandidieren für einen der 55 Sitze im Obwaldner Kantonsrat. Nachdem die Zahl der Kandidierenden in den letzten drei Wahlen zwischen 151 und 162 schwankte, ist dies doch ein markanter Anstieg. Ein Grund dafür dürfte sein, dass mit der Grünliberalen Partei GLP eine neue politische Kraft zum ersten Mal bei den Obwaldner Gesamterneuerungswahlen mitmischt und alleine 17 Kandidatinnen und Kandidaten für den Kantonsrat aufgestellt hat. Am meisten Kandidierende stellt übrigens die FDP mit 40, gefolgt von der SP/Juso mit 39, der CVP mit 38. Die SVP tritt mit 31 Personen an, die CSP mit 23.

Die GLP ist mit der CVP/Mitte in allen Gemeinden Listenverbindungen eingegangen. Es wird also spannend, ob es der GLP gelingt, auf Anhieb Fraktionsstärke zu erreichen. Ist dies nicht der Fall und ihre Gewählten schliessen sich der CVP/Mitte-Fraktion an, könnte die «junge» Partei damit plötzlich mithelfen, dass die «alte» CVP/Mitte ihren Status als grösste Fraktion behält. Zurzeit hält die CVP/Mitte 16 Sitze, die SVP 15 und FDP, CSP, SP halten je 8 Sitze. Es bleibt abzuwarten, ob die CVP/Mitte-Wähler die Annäherung an die GLP goutieren.

Wer wird die grösste Fraktion stellen?

Bei der CVP/Mitte wird sich zeigen, ob der seit Jahren andauernde Abstieg, den die Partei in der ganzen Schweiz erlebt, weitergeht, oder ob die Talsohle erreicht ist. Auch in Obwalden schrumpfte die Fraktion in den vergangenen Jahren markant. Genau gesagt, von 21 Sitzen im Jahr 2002 auf 16 im Jahr 2018. Stimmen bei der CVP/Mitte geholt hat sich wohl die SVP, die 2002 erstmals antrat und sich sofort 7 Sitze sicherte. Die CVP verlor damals 4 Sitze, die FDP und die CSP je 2. Da aber die SVP in anderen Kantonen auch nicht mehr so recht vom Fleck kam, dürfte es spannend sein, wo die beiden bisher fast gleich grossen und deutlich stärksten Fraktionen nach den Wahlen stehen.

Unter den 188 Kandidierenden sind 63 Frauen. Der Frauenanteil beträgt also knapp 34 Prozent. Nach einer jahrelangen Abwärtsbewegung ist hier wieder eine leichte Zunahme zu verzeichnen. 2010 traten 57 Frauen (35%) an, 2014 waren es 50 (33%) und 2018 noch 44 Kandidatinnen (29%).

139 der total 188 Kandidaten wollen als Neue den Sprung ins Obwaldner Kantonsparlament schaffen. Von den 55 amtierenden Kantonsrätinnen und -räten stellen sich 49 wieder zur Verfügung. Sechs teils langjährige Kantonsräte treten nicht mehr an. Die politischen Schwergewichte Max Rötheli, Sarner Gemeindeschreiber und SP-Fraktionschef, sowie der bisherige Präsident der Rechtspflegekommission Albert Sigrist (SVP, Giswil) müssen wegen der Amtszeitbeschränkung nach 16 Jahren abtreten. Nicht mehr zur Wahl stellen sich nach vier Jahren im Parlament zudem Mike Bacher (CVP/Mitte, Engelberg), Hanspeter Wallimann (SVP, Sachseln) und Jost Durrer (SVP, Kerns) sowie nach zwei Jahren Giana Töngi (SVP, Engelberg).

Frauenanteil in der Regierung könnte steigen

Bei den Regierungsratswahlen treten alle fünf bisherigen Regierenden wieder an. Eine Frau und vier Männer: Maya Büchi-Kayser (FDP), Josef Hess (parteilos), Christoph Amstad (CVP/Mitte), Christian Schäli (CSP) und Daniel Wyler (SVP) möchten ihre Sitze behalten. Als neue Kandidatin versucht Cornelia Kaufmann-Hurschler (CVP/Mitte), einen Regierungssitz zu erobern und damit jemanden von den Bisherigen zu verdrängen.

In der jüngeren Vergangenheit dominierten in Obwalden vor allem zwei Themen: die Sanierung der Kantonsfinanzen mit knallhartem Sparkurs und die Frage, wie mit dem Kantonsspital Obwalden künftig verfahren werden soll. Beide Geschäfte sind im «Monsterdepartement» von Maya Büchi angesiedelt. Dementsprechend musste sie bei den hochemotionalen Themen jüngst auch am meisten Kritik einstecken. Es könnte sein, dass es in der Obwaldner Regierung weiterhin bei einer Frau und vier Männern bleibt. Büchi verteidigt ihren Sitz oder sie wird ausgerechnet von einer Frau verdrängt.

Die Obwaldner Wählerschaft hätte es aber auch in der Hand, dass künftig zwei Frauen in der Regierung wären. Dann allerdings müsste ein Mann über die Klinge springen. Und da könnte sich plötzlich die Frage stellen, ob Herkunft und Partei wichtiger sind als die Person. Daniel Wyler, der als ehemaliger Spital-Taskforce-Chef ebenfalls in die Diskussionen um die Spitalstrategie verwickelt ist, und Cornelia Kaufmann kommen beide aus Engelberg. Und würde Kaufmann gewählt, könnten theoretisch auch plötzlich zwei CVP/Mitte-Vertreter in der Regierung sitzen.

