Auslöser für Panik bei Kuhherde im Melchtal bleibt unklar - keine Hinweise auf den Wolf Die genetisch ausgewerteten Proben haben keine gesicherten Hinweise ergeben, wer oder was die Panik bei einer Kuhherde ausgelöst hat und zum tödlichen Absturz von acht Kühen führte. Philipp Unterschütz 14.07.2020, 10.51 Uhr

(unp) «Die Ursache, die am 17. Juni 2020 im Gebiet Schild, Melchtal, bei einer Rinderherde Panik auslöste und in der Folge zum Absturz von Rindern führte, konnte bisher nicht geklärt werden», schreibt der Kanton in einer Medienmitteilung vom Dienstag. Die zwischenzeitlich vom Laboratoire de Biologie de la Conservation de l'Université in Lausanne genetisch ausgewerteten Proben hätten keine gesicherten Erkenntnisse ergeben.