Sportschule Engelberg: Hier ging Marco Odermatt zur Schule

Fünf Jahre besuchte Marco Odermatt die Sportmittelschule in Engelberg. Schon damals ist er als Ausnahmeathlet aufgefallen. «Marco bringt alles mit, was es braucht», sagt der Geschäftsführer der Schule, Eskil Läubli. «Er weiss, was er zu welchem Zeitpunkt abliefern muss.» Das Olympia-Gold von Marco Odermatt motiviert die angehenden Sportler wie Orell Meyer: «Man sieht, was möglich ist, wenn die Voraussetzungen da sind.»

Adrian Reusser 14.02.2022, 13.51 Uhr