"Mehrzahl vo Heimat" am Historischen Museum Obwalden

Ausstellung Pamina Sigrist und das Historische Museum Obwalden erzählen überraschende Heimatgeschichten Pamina Sigrist und das Historische Museum Obwalden loten die «Mehrzahl» von Heimat aus. Erzählt werden 18 Geschichten, die berühren! Romano Cuonz Jetzt kommentieren 09.05.2022, 05.00 Uhr

Für die meisten, sogenannt «echten Patrioten» besteht nicht der leiseste Zweifel: Der Begriff Heimat existiert nur in der Einzahl. Und gemeint ist genau das, was man persönlich darunter versteht. Doch nun tritt mit Pamina Sigrist ausgerechnet die Leiterin des früheren Heimat-Museums Obwalden (heute Historisches Museum) vor ihr Publikum und setzt über eine neue Sonderausstellung den verblüffenden Titel: «Mehrzahl vo Heimat». Wie kommt sie dazu?

Museumsleiterin Pamina Sigrist erzählt von Menschen mit Migrationshintergrund: Hier vom Rütli-Pächter Mike McCardell. Bild: Romano Cuonz (Sarnen, 7. Mai 2022)

«Die eidgenössische Kommission für Migration hat zu ihrem 50-Jahr-Jubiläum das Thema ‹Neues Wir› lanciert», erzählt sie. Normalerweise unterscheide man zwischen «Wir» und « Anderen». Sie aber wage es, in unserer mobilen und pluralen Gesellschaft eine zentrale Frage zu stellen: «Wäre es nicht möglich, dass in unserem Museum das ‹Wir› erweitert wird, damit hier die vielstimmige Schweiz als solche wahrgenommen werden kann?» Ihrer Idee lässt die Sarner Ethnologin Taten folgen. Sie beschliesst, die Türen des früheren Heimatmuseums für einmal Menschen mit Migrationshintergründen zu öffnen. Menschen, die teils seit Generationen in Obwalden leben und doch auch noch irgendwo auf der Welt eine zweite Heimat haben. Hoch interessant!

Man kann mehr als eine Heimat haben

Allerdings: der ebenso erstaunlichen wie äusserst ästhetischen Präsentation ging grosse Arbeit voraus. «Wir haben Menschen gesucht, die von ihrer Biografie, von ihrem Beruf, Alter und Geschlecht her ein möglichst breites Spektrum abdecken», berichtet Pamina Sigrist. In der neuen Sonderausstellung erzählen 18 Obwaldner Menschen mit Migrationshintergrund, was für sie Heimat bedeutet. Mit ihnen habe man lange, persönliche und oft berührende Gespräche geführt. Der Fokus lag dabei auf Heimat – mit allen Freuden aber auch Schwierigkeiten, die es damit für sie gab und gibt. Der reiche Schatz an Geschichten wird in der Ausstellung mit aussagekräftigen Zitaten auf eigenwillig gestalteten Porträttafeln festgehalten.

Hier nur einige der verblüffenden Aussagen: Silvia Perez drohte im spanischen Stadtleben zu ersticken und suchte in Obwalden die Natur. Oder die Künstlerin und Bildhauerin Lizi Summer: Für sie ist Heimat Sicherheit, ein Ort, an dem sie ganz sich selber sein kann. Kylin Lee Achermann aus den USA ist als Schweizerin zwar glücklich, zugehörig aber fühlt sie sich hier nicht. Carlos Mäder aus Ghana hat auf der Mörlialp Skifahren gelernt, und er durfte tatsächlich wohl als einziger «Alpiner» des ghanaischen Teams an der Olympiade teilnehmen. Hussain Faisal von den Malediven fühlte sich als Schwarzer beim «Chlais-Trinkle» vorerst völlig daneben. Später, in der Beiz, sei es dann aber ziemlich schnell gegangen! Shems Nour aus Eritrea arbeitet seit 16 Jahren als Pflegeassistentin in Sachseln. Und sie spürt: Die Schweiz ist ihre zweite Heimat. Doch die wirkliche Heimat bleibt dort, wo sie die Kindheit verbracht hat.

Zwei, die voll und ganz dazugehören

Alle porträtierten Personen dürfen in der Ausstellung zwei Gegenstände präsentieren. Einen, den sie von zu Hause mitbringen und einen weiteren, den sie im Museumsdepot aussuchen. Für Anna-Rita Stifani war gleich klar, dass sie, neben einer Nähmaschine aus dem Depot, einige selber gefertigte Kleider zeigen würde. Anna-Rita, wie sie hier alle liebevoll nennen, ist eine in ganz Obwalden bekannte Italienerin der ersten Stunde. Als Schneiderin, Künstlerin und kulinarische Betreuerin von ganzen Generationen von Kollegitheater Crews, Darstellerinnen und Darstellern, ist sie eine Legende. Sie sagt: «Meine Kreativität ist wie Quellwasser, sie hat keine Grenze, sie versiegt nie.» Wie wahr!

Ein sehr interessanter Secondo ist auch Mike McCardell. Er wuchs als Sohn eines US-Amerikaners in Obwalden auf. Solange er hier lebte und im Catering-Business tätig war, fragte niemand, ob er dazu gehöre oder nicht. Doch als er sich für die Pacht der Rütli-Beiz bewarb, löste der Nachname McCardell in gewissen Kreisen augenblicklich heftige Diskussionen aus. Zusätzlichen Zündstoff bot er, als er schottische Hochlandrinder auf der Rütliwiese grasen lassen wollte. McCardell selber sagt: «Als Drittperson zu schauen, wie in den Online-Kommentaren der Ball hin- und herging, war sicher lustig, aber wenn du selber der Ball bist …»

Nun denn: Das Historische Museum Obwalden bietet zurzeit ziemlich besondere und plural Heimatgeschichten an.

Historisches Museum Obwalden, Sarnen: Sonderausstellung «Mehrzahl vo Heimat». 18 überraschende Heimatgeschichten. Noch bis zum 30. November 2022. Öffnungszeiten: MI bis SO 14-17 Uhr.

