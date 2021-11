Auszeichnung Das O-iO ist für die Oldtimerszene der beste Türöffner Das Festival O-iO Oldtimer in Obwalden gewinnt mit haushohem Vorsprung einen wichtigen Preis der Schweizer Oldtimerszene, den Swiss Classic Award. Philipp Unterschütz 17.11.2021, 14.08 Uhr

O-iO-Organisator Ruedi Müller (rechts) an der Preisverleihung am 13. November in Romanshorn mit Bernhard Taeschler, Präsident des Dachverbands Swiss Historic Vehicle Federation (SHVF) bei der Laudatio für das O-iO. Bild: PD

Das beliebte Festival O-iO Oldtimer in Obwalden räumte so richtig ab. Organisator Ruedi Müller durfte am 13. November in Romanshorn in der Autobau Erlebniswelt den «Swiss Classic Door-Opener Award 2021» in Empfang nehmen. Das O-iO, das jeweils an Pfingsten in Sarnen stattfindet, wurde von den über 1500 Abstimmenden mit deutlichem Abstand vor der Hommage 50 Jahre Jo Siffert und dem ACE Cafe Luzern gewählt.

Der «Door-Opener Award» würdigt Aktionen und Leistungen, welche das Thema historische Fahrzeuge einer weiteren Zielgruppe nahebringt. Dies können Veranstaltungen und Ausstellungen genauso wie publizistische Tätigkeiten sein. Ein wichtiger Aspekt des Door-Openers ist die Wirkung nach aussen und die Ansprache von Drittpersonen, um sie für die Sache zu begeistern oder aber gar zu einer aktiven Teilnahme zu bewegen. In besonderem Masse würdigt der Türöffner dabei auch die Leistungen zur Förderung von Frauen in der Szene.

Award bringt auch was für Obwalden und Sarnen

«Für mich war das eine totale Überraschung», berichtet O-iO-Organisator Ruedi Müller auf Anfrage. Umso mehr, weil er ja sein Festival 2020 und 2021 absagen musste. Zuerst habe er sogar nach der Nominierung an einen Rückzieher gedacht, weil man doch für die Jo Siffert Hommage grossen Aufwand betrieben habe und das Ace Café immer viele Gäste begrüssen konnte. «Jetzt bin ich aber erfreut und erstaunt, dass das O-iO so beliebt ist.» Der Preis werde nicht nur in der Szene positiv wahrgenommen. «Ich bin sicher, diese Beachtung bringt etwas. Nicht nur für Obwalden und Sarnen, sondern auch für unsere Sponsoren, für das Team, für die Behörden, Teilnehmende und Besucherinnen und Besucher.» Mittlerweile hagelt es auch schon Gratulationen und Komplimente in den sozialen Medien.

Verdient hat Ruedi Müller den Award ebenfalls hinsichtlich seines Engagements zur Förderung der Frauen in der Szene. Vor zehn Jahren initiierte er die Sektion Lady Drivers beim Schweizer Motor-Veteranen-Club (SMVC) – für Ladies mit Benzin im Blut. «Heute machen da über 70 Frauen mit, die nicht einfach Beifahrerinnen im Oldtimer sein wollen, sondern selber Oldtimer fahren und besitzen», so Ruedi Müller. Die SMVC LadyDrivers sind auch am O-iO immer mit einem eigenen Stand vertreten.

Eine «Lady Driver» am O-iO in Sarnen. Bild: PD

Wie sieht es mit dem O-iO 2022 aus?

Wie es nach den Ausfällen von 2020 und 2021 mit dem O-iO in Sarnen weitergehen soll, ist noch offen. «Ich bin noch am Überlegen, die Lage ist halt weiterhin unklar», sagt Ruedi Müller. Bereits würden wieder Anlässe um ein Jahr verschoben wie der GP Mutschellen, der am 1. Mai 2022 hätte stattfinden sollen. «Die Vorleistungen sind gross, dank unseres speziellen Konzepts waren 2021 wenigstens diese Kosten gedeckt. Und nach zwei Absagen muss man vieles wieder von vorne anfangen.»

Bisher ist klar, dass die Ausfahrt am Sonntag nach Beromünster führen würde. Ansonsten sind einige Vorbereitungen bereits am Laufen, spätestens im Dezember müssen aber Entscheide für das O-iO an Pfingsten 2022 fallen. Unter anderem, ob wieder das Konzept mit dem Wetteinsatz (der bei Absage verloren ist), das letztes Jahr zum Einsatz kam, eingesetzt werden soll oder ob wieder die normalen Preise für Teilnehmer gelten sollen.