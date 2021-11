Drei Ob- und Nidwaldner Lehrabsolventen erhalten "Stiftepriis"

Auszeichnung Drei Ob- und Nidwaldner Lehrabsolventen erhalten den «Stiftepriis» 2021 Metallbaukonstrukteur Lukas Küttel, Sanitärinstallateur Bernhard Niederberger und Metallbauer Pascal Zurmühle erhalten eine Ehrung für ihre guten Abschlussnoten. 12.11.2021, 16.59 Uhr

Metallbaukonstrukteur Lukas Küttel Bild: PD

74 Lehrabsolventinnen und Lehrabsolventen der Deutschschweiz sind von der Pestalozzi-Gruppe und ihrer Tochterfirma Grabs AG für ihre Leistungen in der Berufslehre ausgezeichnet worden. Darunter der Nidwaldner Metallbaukonstrukteur Lukas Küttel – er hat seine Lehre mit der Note 5,4 abgeschlossen und konnte sich deshalb an der Preisverleihung am 5. November feiern lassen, wie die Pestalozzi-Gruppe mitteilt. Der Nidwaldner absolvierte seine Ausbildung bei der Iromet AG in Alpnach.