Auszeichnung Regelrechter Medaillenregen: Ob- und Nidwaldner Bäckereien räumen an der «Swiss Bakery Trophy» gross ab Ob- und Nidwaldner Bäckereiprodukte erobern an der «Swiss Bakery Trophy» 23 Medaillen. Kantonssieger sind Marco Berwert und Thomas Christen. Romano Cuonz Jetzt kommentieren 19.11.2021, 16.30 Uhr

Die Siegerprodukte und ihre Herstellerinnen und Hersteller: Thomas Christen, Stefan Filliger, Regina Gut und Marco Berwert (von links). Bild: Romano Cuonz (Stansstad, 18. November 2021)

«Dass fünf Bäcker-Confiseur-Betriebe aus Ob-und Nidwalden mit ihren Produkten an der ‹Swiss Bakery Trophy› gleich 23 Medaillen, darunter sieben Goldene, gewinnen würden, hätte kaum einer oder eine von uns zu hoffen gewagt», sagt ein strahlender Bäckermeister Thomas Christen aus Buochs. Und wie er nun in seiner Stansstader Konditorei sämtliche gekrönten Produkte präsentiert, wähnt man sich tatsächlich im Schlaraffenland. Um nur einige dieser Leckerbissen zu nennen: Käsekuchen aus Engelberg, Ur-Dinkel Delikatessbrot und Roggenbrot aus Stalden, Pilatus Brot aus Wolfenschiessen, Alte Zwetschgen Gupf, Graben Sauerteigbrot, Apfelwähe aus Buochs oder Pralinen Gipfel aus Ennetbürgen. Nur das schon eine Augenweide! Dazu duften die Köstlichkeiten auch noch herrlich frisch und verführerisch.

Im Ob- und Nidwaldner-Bäcker-Confiseur Verband sind derzeit elf produzierende Betriebe zusammengeschlossen. Von diesen haben dieses Jahr fünf am landesweiten Bäcker-Wettbewerb im freiburgischen Bulle teilgenommen. Mit ihren Produkten sorgten sie dort für Staunen und Bewunderung. Am «knusprig leckeren Wettkampf» beteiligt waren die Volg-Bäckerei Ennetbürgen, Christen Beck in Buochs und Beck Berwert in Stalden, Gut’s Genuss in Wolfenschiessen und die Bäckerei Dossenbach in Engelberg.

Viel Hektik am Wettbewerbstag

«Je näher der Wettbewerb jeweils kommt, desto grösser wird die Spannung in allen beteiligten Backstuben», berichtet Bäckermeister Thomas Christen aus Buochs. Er wurde dieses Jahr Nidwaldner Kantonalsieger, gewann gleich drei goldene, zwei silberne und eine bronzene Medaille. Seine «goldene» Apfelwähe etwa ist ein wahrer Hochgenuss. «Jeder teilnehmende Betrieb darf bis zu zehn Produkte einreichen», schildert Christen das Prozedere. Schon die Frage, womit man die beste Chance haben könnte, löse in den Backstuben lebhafte Diskussionen aus. «Alle Mitarbeiter wollen für den Wettbewerb ein besonders schönes und mundendes Produkt kreieren», erklärt Christen. Am Wettbewerbstag herrsche grosse Hektik. Ein Mitarbeiter warte morgens in der Frühe an einem vereinbarten Ort. Sämtliche Produkte würden in einen Kleinbus geladen und dann so schnell wie möglich nach Bulle transportiert. «Wir Bäcker und Confiseure stellen die meisten Produkte in der vorangehenden Nacht her», betont der Obwaldner Bäckermeister und Kantonalsieger 2021, Marco Berwert:

«Mit Produkten vom Vortag hätte man nicht die geringste Chance!»

Er muss es wissen, hat er doch allein dieses Jahr wieder zwei goldene, drei silberne und zwei bronzene Medaillen gewonnen. Unter den versilberten Produkten war auch das neue Tschifeler Brot, hergestellt aus Obwaldner Getreide.

Am diesjährigen Wettbewerb in Bulle wurden von der Jury gegen 1300 Produkte aus allen Regionen des Landes bewertet. Das Besondere: 180 der Jurorinnen und Juroren sind Spezialisten, 120 jedoch Konsumentinnen und Konsumenten. Auf der Bewertungsliste stehen Begriffe wie: Innenleben, Optik, Aroma, Kaueigenschaften, Qualität, Geschmack und Geruch. Jedes Jurymitglied degustiert pro Tag 35 Produkte und gibt jeweils pro Eigenschaft maximal zehn Punkte. Einen wichtigen Grund für die aufwendige Veranstaltung pointieren die Organisatoren auf ihrer Website ganz klar:

«Angesichts der wachsenden Konkurrenz durch die Grossverteiler wird dieser Wettbewerb zu einem wichtigen Instrument für die Bäcker, um sich von den industriell gefertigten Produkten abzuheben.»

Bester Snack-Traiteur aus Engelberg

Die Bäckerei Dossenbach in Engelberg ist ein Familienbetrieb unter der Leitung von Andreas Dossenbach. Mit seinem Engelberger Käsekuchen holte der Betrieb gleich den Spezialpreis als bester Snack-Traiteur ab. Mit der Cremeschnitte und dem Ruchbrot kamen noch eine silberne und eine bronzene Medaille dazu.

Höchst erfolgreich war bei ihrer erst zweiten Teilnahme auch die Wolfenschiesser Bäckerei Gut’s Genuss mit fünf Medaillen. Regina Gut sagt:

«Ich liebe es, verschiedene Brote zu kreieren.»

Gold brachte ihr das knusprige Pilatusbrot ein. Aber auch ihre «bronzene» Eigenkreation «Kilbikrapfen aus drei verschiedenen Rezepten» ist nicht ohne.

Zum ersten Mal dabei war Stefan Filliger von der Volg Bäckerei Ennetbürgen. Und es klappte auf Anhieb. Für seinen Butterzopf und die Pralinen Gipfel erhielt er jeweils Bronze.

Wichtig ist das Fazit, das der Schwander Marco Berwert zieht: «Nach dem Wettbewerb weiss man, was gut war, was man besser machen könnte, dies ist für jeden und jede von uns sehr wichtig.»