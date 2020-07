Autobahnanschluss Alpnach Süd ist wieder einen Schritt weiter. Nachdem die Plangenehmigungsverfügung rechtskräftig geworden ist, kann die Detailprojektierung starten. Philipp Unterschütz 17.07.2020, 10.23 Uhr

Mit dem Autobahnanschluss Alpnach geht es vorwärts.

Archivbild: Obwaldner Zeitung

Das Bundesverwaltungsgericht hatte am 19. Mai 2020 die Beschwerde gegen den Vollausbau des Anschlusses Alpnach Süd vollumfänglich abgewiesen. Wie das Bundesamt für Strassen (Astra) am Freitag mitteilte, wurde dieser Entscheid von den Beschwerdeführern nicht weitergezogen, so dass die Plangenehmigungsverfügung rechtskräftig geworden ist.