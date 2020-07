Reportage Bald bleiben nur noch die Erinnerungen: Das Türli-Schulhaus in Sachseln wird abgebrochen Das 62-jährige Sachsler Türli-Schulhaus ist bald Geschichte. Diese Woche haben die Abbrucharbeiten begonnen. Ein Augenschein zeigt: Mit dem Schulhaus sind viele Emotionen verknüpft. Robert Hess 23.07.2020, 05.00 Uhr

Am vergangenen Wochenende hatte die Bevölkerung eine letzte Gelegenheit, die noch intakte Süd-Fassade des alten Sachsler Türli-Schulhauses mehr oder weniger wehmütig zu betrachten. Und dabei je nach Standpunkt auch Abschied von einem öffentlichen Gebäude, einem Wahrzeichen oder gar vom schönsten Sachsler Schulhaus zu nehmen.

Der Greifer des 50-Tonnen-Baggers frisst sich in die Fassade des Türli-Schulhauses. Bilder Robert Hess

(Sachseln, 20. Juli 2020)

«Ich bin hier in die Schule gegangen», meinte letzte Woche eine an der Baustelle vorbeigehende Frau. «Die Zerstörung unseres prächtigen Schulhauses berührt mich sehr.» Ein anderer Mann äusserte noch stärkere Gefühle. «Ich könnte weinen», sagte er, um dann wortlos weiterzugehen. Eine junge Frau verteidigte derweil den Rückbau des Türli-Schulhauses:

«Wir müssen an die gesundheitsschädigenden Stoffe wie Asbest in diesem Gebäude denken.»

Mit 50 Tonnen im Rücken

Szenenwechsel: Am frühen Montagmorgen fährt der 54-jährige Michi Hüppi, Maschinist bei der Firma PK Bau AG in Giswil, «seinen» Volvo-Raupenbagger hoch und tritt mit 50 Tonnen im Rücken gegen die Mauern, Decken, Wände, Fenster und Holzkonstruktionen des Türli-Schulhauses an. «Macht es Ihnen nichts aus, ein Schulhaus zu zerstören?», lautet die Frage. «Das gehört zu meiner Arbeit als Maschinist auf dem Bagger», antwortet Hüppi. Er fährt jedoch fort:

«Klar ist ein solcher Abbruch in der Wohngemeinde etwas Besonderes.»

Mit dem Abbruch des Schulhauses verschwinden auch die Spuren der Nutzer.

Hüppi ist in Flüeli-Ranft aufgewachsen und hat die Schule dort besucht. «Einige gute Erinnerungen an dieses Gebäude habe ich schon», gibt er zu. «Ich bin Mitglied des Sachsler Jodlerklubs Arnigrat und während 25 Jahren probten wir im Türli-Schulhaus. Besonders in Erinnerung bleiben mir der schöne Parkettboden und der prächtige Flügel im Probelokal.»

Stoffe an Ort und Stelle getrennt

Keine Frage: Michi Hüppi versteht sein Handwerk. «Seit 35 Jahren arbeite ich bei der PK Bau AG und bin ‹das Leiterli› als Maschinist auf dem kleinsten bis zum grössten Bagger hochgestiegen», berichtet er. Seit rund zehn Jahren hat er den Volvo EC 480 fest in seiner Hand.

Der Maschinist auf dem gigantischen Bagger: der 54-jährige Michi Hüppi.

Die Kraft, die der 50-Tönner beim Einsatz am Abbruchobjekt demonstriert, ist eindrücklich. Wie ein gefrässiges, grosses Tier beisst sich der rundum bewegliche Greifer in die Mauern, Böden und Decken. Doch sind die Zeiten vorbei, in denen ein solches Objekt innert weniger Tage abgebrochen und in eine Deponie transportiert worden ist.

Schadstoffe müssen speziell entfernt werden Keine Gefährdung durch Asbest «Obwohl für Lehrer und Schüler keine Gefährdung durch Asbest oder andere Schadstoffe bestand, solange diese nicht durch bauliche Veränderungen freigesetzt wurden, war der Entscheid zum Neubau im Interesse der Gesundheit richtig», ist Gemeindevizepräsident Florian Spichtig nach wie vor überzeugt. Mit Beginn der Sommerferien begann wie geplant der Rückbau des alten Türli-Schulhauses inklusive des Schwesternhauses. Projektiert hatte diese beiden Gebäude der Alpnacher Architekt Arnold Durrer, der 2001 im Alter von 91 Jahren gestorben ist. Altlasten aus dem Bau des Türli-Schulhauses in den Jahren 1957/58 waren wichtige Gründe dafür, dass der Sachsler Gemeinderat dem Stimmvolk 2017 nicht eine Sanierung, sondern den Abbruch und den Bau eines neuen Schulhauses beantragt hatte. Im November 2017 sagten die Stimmberechtigten mit 55,5 Prozent Ja dazu. Das neue Primarschulhaus Türli konnte vergangenen Juni bezogen werden. Bevor sich die Mitarbeiter der Firma PK Bau AG, Giswil, voll an die Abbrucharbeiten der einzelnen Gebäudeteile machen konnten, mussten laufend Schadstoffe aus den Wänden, Böden und Decken entfernt werden. «Einerseits um die Mitarbeiter der Abbruchfirma zu schützen, andererseits um wieder verwendbares Material nicht durch Schadstoffe zu belasten», erklärt Christian Loosli von der Firma Lötscher Tiefbau AG. Seit über drei Wochen sind Spezialisten der Luzerner Firma in Schutzanzügen an der Arbeit. «Nicht Asbest ist das grosse Problem hier, sondern der ebenfalls gesundheitsgefährdende Stoff PAK», sagte ein Mitarbeiter der Firma Lötscher auf der Baustelle. PAK ist laut Bundesamt für Gesundheit die Abkürzung für polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe. Sie sind natürlicher Bestandteil von Kohle und Erdöl. PAK können krebserzeugend wirken oder sind für andere schwere Gesundheitsschäden verantwortlich. PAK wurden bis in die 1970er-Jahre in Gebäuden in Abdichtungsstoffen und Isoliermaterialien verwendet. Und eben auch beim Bau des Türli-Schulhauses in den Jahren 1957 und 1958. Das in den Räumen seinerzeit eingebaute PAK wurde in den vergangenen Wochen in Kleinarbeit ausgefranst und freigelegt. Mit Saugbaggern wurde es aus den Räumen entfernt und im Spezialwagen zur fachgerechten Entsorgung transportiert. Keine Angaben können derzeit noch über die Mengen von PAK gemacht werden. (rh)

Heute muss das Material vor Ort getrennt werden:

Für die Arbeit mit belastetem Material ist eine Schutzkleidung nötig.

Auch bei dieser Arbeit beweist Michi Hüppi sein feines Händchen. Holz, Isolationen, Metalle sowie Inertstoffe wie Back- oder Ziegelsteine, Beton oder Glas holt er oft auch in Einzelstücken aus der Abbruchmasse und verteilt sie in die verschiedenen Mulden. Je nach Material werden diese dann zur Entsorgung oder auf geeignete Deponien transportiert.