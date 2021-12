Heilige Barbara: Die Mineure feiern ihre Schutzpatronin

Barbaratag Tunnelbauer über ihre Schutzpatronin: «Jedes Mal beim Rein- und Rausfahren schaue ich sie an, das beruhigt mich» Am Samstag ist der höchste Feiertag für alle Bergleute. Kein anderer Beruf pflegt die traditionelle Verehrung seiner Schutzpatronin noch derart wie sie. Gefeiert wurde auch im Hochwasserstollen Sarneraatal. Philipp Unterschütz Jetzt kommentieren 03.12.2021, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Festliche Stimmung 2,7 Kilometer im Innern des Hochwasserstollens. Bild: Philipp Unterschütz (2. Dezember 2021)

2700 Meter im Hochwasserentlastungsstollen Sarneraatal drin, am Ende des Nachläufers der Tunnelbohrmaschine. Wo sonst Maschinenlärm dröhnt, herrscht eine feierliche Stimmung. Alphornklänge erklingen zum Empfang von über 90 Mineuren, Projektbeteiligten und Gästen. Einstimmung auf die Feier zu Ehren der Heiligen Barbara, der Schutzpatronin der Mineure. Es ist der wichtigste Feiertag für die Bergleute, egal ob sie aus der Schweiz, aus Österreich, Italien oder Portugal kommen. Herbert, ein Mineur aus Kärnten, erzählt, wie wichtig für ihn die Schutzheilige sei, die bei jedem Tunnelbau beim Portal in einer Nische steht.«Jedes Mal beim Rein- und Rausfahren schaue ich sie an, das beruhigt mich. Beim Rausfahren danke ich, dass alles gut gelaufen ist.» Für die meisten in der Mannschaft sei Barbara sehr wichtig.

«Ich bin 33 Jahre im Tunnelbau und habe schon einige gefährliche Momente erlebt, wo ich gedacht habe, jetzt hast Du Glück gehabt, Barbara hat geholfen.»

Und auch im Hochwasserentlastungsstollen hat Barbara ihre schützende Hand über die Mineure gehalten. Unfallfrei haben sie die ersten 2700 von 6500 Metern geschafft. «Unter schwierigen Bedingungen», erzählt Baustellenchef Dominic Stadlin. Vor allem Wassereinbrüche machten ihnen zu schaffen und verlangsamten den Vortrieb. «Noch immer fassen wir hinten etwa 330 Liter pro Sekunde. Die Tunnelbohrmaschine ist jetzt an dieser Zone vorbei.» Auch wenn sie damit mehrere Wochen Rückstand auf den Zeitplan eingefangen haben, jetzt gehe es richtig vorwärts, freut sich Stadlin. «Jetzt haben wir Schiefer erreicht, das geht gut zum Fräsen. Letzte Woche haben wir 177 Meter gemacht, vor dem Wassereinbruch im Schrattenkalk waren es knapp 80 Meter.»

Baustellenchef Dominic Stadlin dankt den Mineuren für den grossen Einsatz. Bild: Philipp Unterschütz (2. Dezember 2021)

Dass die Arbeitsgemeinschaft das Fest der Barbara bereits zwei Tage vor dem eigentlichen Barbaratag am 4. Dezember feiert, hat einen simplen logistischen Grund. Die Arbeiter sollen am Wochenende zu ihren Familien nach Hause können. Die meisten wohnen nicht in Obwalden.

In seiner Rede vor dem Gottesdienst dankt Dominic Stadlin den Mineuren für die harte Arbeit im harten Kalk. Nur dank Teamgeist sei die gute Leistung möglich gewesen. Und er erinnert die Mannschaften daran, dass sie trotz der schützenden Hand von Barbara und allen technischen Möglichkeiten wachsam bleiben sollen. «Bleibt mit dem Kopf bei der Sache, auch wenn das Herz schon zuhause bei den Familien ist.» Die letzen Tage vor den Weihnachtsferien sollten unfallfrei bleiben.

Pater Guido Muff vom Kloster Engelberg segnet in seinem Gottesdienst die Barbarastatuen und auch Barbarazweige (Kirschzweige, die an Weihnachten blühen sollen). Video: Philipp Unterschütz

Zum ersten Mal bei einer Barbarafeier dabei ist Pater Guido Muff aus dem Kloster Engelberg. Bevor er die neun aufgestellten Barbarastatuen segnet, weist er in seinem Gottesdienst darauf hin, dass es eben trotz aller technischen Möglichkeiten noch etwas mehr brauche. Unvorhergesehenes könne im Tunnelbau jederzeit allen Plänen und technischen Möglichkeiten einen Strich durch die Rechnung machen.

«Es ist keine Schwäche, auf eine höhere Macht zu vertrauen»

, so Pater Guido, der den Mineuren dann die Geschichte der Heiligen Barbara erzählt.

Die Legende der Heiligen Barbara

Die Heilige Barbara. Schnitzerei von Ivo Piazza, Gröden. Bild: Philipp Unterschütz

Barbara war die Tochter des angesehenen und reichen Römers Dioskoros aus Nikomedia (dem heutigen Izmit in der Türkei). Er war ein eifriger Götzendiener, gewährte seiner Tochter aber eine gute Erziehung und Bildung. Männer, die um ihre Hand anhielten, wies er ab und zur Sicherheit liess er Barbara in einem mit allen Bequemlichkeiten ausgestatteten Turm einsperren. Während Dioskoros auf einer Reise war, bekehrte sich Barbara zum Christentum und empfing die heilige Taufe.

Als Barbara sich nach dessen Rückkehr als Christin offenbarte, wollte der erzürnte Dioskoros sie erschlagen. Barbara gelang jedoch die Flucht. Auf wunderbare Weise öffnete sich vor ihr ein Fels, in dem sie sich versteckte. Ein Hirte beobachtete sie - nach seinem Verrat wurde Barbara gefangen genommen und von ihrem Vater dem römischen Statthalter ausgeliefert. Zur Strafe verwandelte Gott den Hirten zu Stein und seine Schafe in Heuschrecken.

Etliche Tunnelbauer brachten ihre eigenen Barbarastatuen, um sie von Pater Guido segnen zu lassen. Bild: Philipp Unterschütz (2. Dezember 2021)

Der römische Statthalter liess Barbara einkerkern und geisseln. Trotzdem entsagte sie nicht ihrem Glauben. Barbara sprach von den Geisseln «als ob es Pfauenfedern gewesen seien» und nachts erschien ihr Christus im Gefängnis, um ihre Wunden zu heilen. Der erbitterte Statthalter liess sie nun noch grausamer foltern. Später wurde sie vor Gericht gestellt und dazu verurteilt, sich nackt auf dem Markt den Blicken der Leute preiszugeben. Auf ihr Gebet hin wurde sie aber mit Wolken und Nebel bedeckt. Darauf sollte sie getötet werden. Der grausame Vater vollstreckte das Urteil selbst und enthauptete seine Tochter mit dem Schwert. Die Strafe Gottes folgte unverzüglich - er erschlug Dioskoros mit einem Blitz.

Die römisch-katholische Kirche gibt als Todesjahr 306 n. Chr. an. Die geschilderte Version stammt aus der Legenda aurea. Es gibt unterschiedliche Darstellungen in vielen Versionen der Barbaralegende, die inhaltlichen Grundzüge stimmen aber überein. Zur Schutzheiligen der Mineure wurde sie wegen ihrem Versteck im Berg. Barbara gilt unter anderen auch als Schutzheilige der Feuerwehr, der Geologen, der Architekten und etlicher Arten von Bauarbeitern.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen