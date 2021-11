Kerns muss schon wieder neuen Bauchef suchen

Kerns Bauchef will schon wieder weg Kaum im Amt, will der Leiter des Bereichs Bau & Infrastruktur schon wieder zurück in die Privatwirtschaft. 21.11.2021, 11.03 Uhr

Erst am 1. April hat René Anderegg die Leitung des Bereichs Bau & Infrastruktur in der Gemeinde Kerns übernommen. Nach nur gut siebenmonatiger Tätigkeit hat er nun bereits wieder gekündigt. «Ich habe den Unterschied zwischen der Privatwirtschaft und der Tätigkeit für eine Gemeinde unterschätzt. Die vielen verwaltungstechnischen Verfahren entsprechen zu wenig meinem Naturell», sei René Anderegg zum Schluss gekommen, schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung. Anderegg wird wieder als Bau- und Projektleiter in die Privatwirtschaft zurückkehren und die Gemeinde Kerns spätestens nach Ablauf der sechsmonatigen Kündigungsfrist Ende Mai 2022 verlassen. Die Ausschreibung der offenen Stelle erfolgt kommende Woche. Gemeindeschreiber Roland Bösch übernimmt ad interim die Leitung des Bereichs Bau & Infrastruktur und stellt dabei die personelle, administrative Führung sowie das Projektmanagement sicher.