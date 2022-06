Begabtenförderung «Besser als Schule, aber schwieriger» – Obwaldner Schüler bauen und programmieren kleine Roboter Zwölf Schülerinnen und Schüler aus Obwalden können einen Kurs der ETH Zürich besuchen – und das in Sarnen. Gemeinsam lernen sie, wie ein fahrender Roboter programmiert wird. Florian Pfister Jetzt kommentieren 01.06.2022, 16.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Er läuft noch nicht ganz rund. Beziehungsweise fährt er noch nicht schön geradeaus. Und die Drehung, die 90 Grad betragen sollte, ist unvollständig. Beim kleinen Roboter sind die grünen und blauen Platinen gut sichtbar, mit Kabeln sind sie verbunden. Auf den Seiten zwei Räder, vorne eine Art Feldstecheraugen: der Sensor, der die Distanz misst.

Zwei Roboter treten gegeneinander an. Bild: Florian Pfister (Sarnen, 1. Juni 2022)

Zwölf Kinder mit hohem schulischen Leistungspotenzial im Alter von 10 bis 13 Jahren aus allen Gemeinden des Kantons Obwalden dürfen während sechs Wochen – jeweils am Mittwochmorgen – in Sarnen ihren eigenen Roboter zusammenbauen und programmieren. Zum zweitletzten Mal konnten die Schülerinnen und Schüler diese Woche an ihrer Maschine arbeiten. Es wird besonders interessant für sie, denn die Roboter sind nun fertig zusammengebaut und können endlich fahren. Nicht durch eine Fernsteuerung wie bei Spielzeugautos. Nein, zuerst müssen die Programme auf die kleinen Maschinen geladen werden. Das heisst also: Programmieren, übertragen und testen, ob alles funktioniert wie gewollt. Das klappt selten auf Anhieb.

So sieht der Roboter von oben aus. Bild: Florian Pfister (Sarnen, 1. Juni 2022)

Abschauen können die Schülerinnen und Schüler einander nicht, denn die Motoren sind nicht alle gleich stark. Am Computer kann nicht einfach eingegeben werden, dass der Roboter sich um 90 Grad drehen soll, sondern wie lange er sich drehen muss, um diesen Winkel zu erreichen. Bei der einen Schülerin sind es 720 Millisekunden, bei ihrem Pultnachbarn aber nur deren 650.

Kursleitung lobt die Kinder

Der Kurs richtet sich an begabte Schülerinnen und Schüler mit Interesse im Bereich Informatik und Programmieren, geleitet wird er von der ETH Zürich. Die Kursleiterinnen Alexandra Maximova und Elizabeta Cavar führen den Kurs zum ersten Mal in Sarnen durch. Normalerweise organisiert dieses Team Kurse für begabte und hochbegabte Kinder und Jugendliche vor Ort, an der ETH Zürich oder online durch Zoom. Elizabeta Cavar sagt:

«Diese Gruppe ist fantastisch. Es ist erstaunlich, wie motiviert sie sind.»

Im Rahmen dieses Kurses lernen die Schülerinnen und Schüler, den sogenannten Calliope Mini in der Programmiersprache Python zu programmieren. Beim Calliope Mini handelt es sich um einen kleinen programmierbaren Computer, welcher über verschiedene Sensoren und Anzeigemöglichkeiten verfügt. Die Schülerinnen und Schüler entdecken ausserdem, wie Daten wie Musik, Bilder und Farben mit Zahlen codiert werden können. Programmierkenntnisse waren keine Voraussetzung.

Gion (vorne) und Patrick, beide auch aus Sarnen, programmieren hochkonzentriert ihren Calliope Mini. Bild: Florian Pfister (Sarnen, 1. Juni 2022)

Chantal Rieger als Beauftragte Begabungs- und Begabtenförderung des Kantons Obwalden hat den Kurs organisiert. «Die ETH bietet den Kurs kostenlos an», erklärt sie. «Das ist sehr attraktiv für Schulen.» Den verpassten Schulstoff holen die Schülerinnen und Schüler laut Chantal Rieger ohne Probleme nach. Dreimal musste der Kurs wegen der Coronamassnahmen verschoben werden. Nun findet er endlich statt. Das Projekt fördert nicht nur die Informatik-Kenntnisse der Kinder. «Es entstehen Freundschaften mit Kindern, die die gleichen Interessen haben», sagt Chantal Rieger. «In der Klasse hat man nicht immer solche Mitschülerinnen oder Mitschüler. Wir sind daran interessiert, den Kurs in den nächsten Jahren wieder anbieten zu können.»

Keine Zeit für Pausen

Pause.«Nein», lautet der Tenor im Informatikzimmer. Die Kinder müssen schon fast dazu gezwungen werden. «Kann ich nicht noch schnell den Code ausprobieren?», fragt Ailin. Nach zwei Minuten sind aber alle nach draussen in die Pause verschwunden. Dort aber geht es gleich anspruchsvoll weiter: Zauberwürfel aller Arten werden herumgereicht und gelöst. Nach 15 Minuten kehren die 3 Mädchen und 9 Jungs voller Elan zurück an ihren Arbeitsplatz.

Lars aus Wilen und Ailin aus Kerns testen ihre Roboter. Bild: Florian Pfister (Sarnen, 1. Juni 2022)

«Es macht mega Spass», sagt der 10-jährige Lars aus Wilen. Er lässt sein Roboterauto gegen jenes von Ailin antreten. «Der Kurs ist sehr cool und ist besser als Schule, aber auch schwieriger», sagt die 11-Jährige aus Kerns:

«Es ist ein super Gefühl, wenn etwas endlich funktioniert. Auch wenn ich manchmal verzweifle.»

Sie lacht und blickt auf den Boden, wo sie bereits ambitioniert einen Slalomlauf für ihren Roboter aufgestellt hat.

Ein weiterer Teilnehmer ist Linus aus Kerns. Er hat sich für das Finale des Informatik-Bibers vom kommenden Mittwoch qualifiziert. Das ist ein Informatik-Wettbewerb für Kinder und Jugendliche vom 3. bis zum 13. Schuljahr. Zwei Stufen musste Linus bestehen, um teilnehmen zu können. Er freut sich bereits sehr auf den Finaltag: «Wir müssen Rätsel lösen, überlegen, denken, sich Sachen vorstellen und erklären», sagt er. Dafür übt der Sechstklässler gar Aufgaben für die Sekundarstufe. Die Begeisterung reicht bei ihm weit über das Programmieren hinaus. Und da ist er sicherlich nicht der Einzige im Raum.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen