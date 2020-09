Beliebtes «Tschiferli» im Flüeli ist geschlossen und steht zum Verkauf Das bekannte Restaurant Tschiferli ist seit längerer Zeit geschlossen. Der Besitzer will das Lokal verkaufen. Auf Voranmeldung aber werden zehn bis 20 Personen weiterhin bedient. Romano Cuonz 16.09.2020, 18.12 Uhr

Das beliebte Restaurant Tschiferli bleibt weitgehend geschlossen, nur der Laden ist samtags noch offen. Bild: Romano Cuonz

(Flüeli-Ranft, 19. August 2020)

Das «Tschiferli» in Flüeli-Ranft war als Speiserestaurant weitherum bekannt und beliebt. Über die Kantonsgrenzen hinweg Schlagzeilen gemacht hat der Besitzer Walter Küchler – er ist Bäcker, Konditor, Confiseur und Koch –, als er mit 170 kühlen Desserts die grösste Eiskarte Europas präsentierte.

Jedoch: Wer diese Süssigkeiten dieses Jahr geniessen wollte, entdeckte vor dem Lokal sehr oft ein Schild mit der Aufschrift «Geschlossen». Seit kurzem ist dies auch auf der Website des Lokals vermerkt. Wörtlich steht dort: «Das bekannte Restaurant Tschiferli ist seit 2018 geschlossen.» Doch nicht ganz. Bei Reservationen auf Voranmeldung werden nämlich Gruppen von zehn bis 20 Personen weiterhin bedient. Auch der Kauf von Küchler-Gewürzen, die der Besitzer selber herstellt, ist samstags am Vormittag weiterhin möglich. Dann ist der «Chef» selber stets als Berater vor Ort.

Schuld ist nicht die Coronakrise

Wer vor dem geschlossenen Lokal steht, mag annehmen, dass diese Schliessung eines weiteren renommierten Speiserestaurants in Obwalden auf die Coronakrise zurückzuführen sei. So ist es aber nicht. Walter Küchler, der zehn Jahre im Kantonsrat war und heute noch als Sachsler Gemeinderat politisch aktiv ist, gab Auskunft, einen Bericht in der Zeitung wollte er allerdings nicht lesen.

Küchler hat 2018 einen schweren Skiunfall erlitten. In der Folge habe er erkennen müssen, dass er das «Tschiferli» aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in gewohnter Weise betreiben kann. Walter Küchler hat das «Tschiferli» seit 1979 mit viel Erfolg geleitet. Überdies war er fast 30 Jahre lang Präsident von Gastro Obwalden. Der 70-Jährige ist der Ansicht, dass das reichen muss.

Das «Tschiferli» ist kein Spekulationsobjekt

Eigentlich würde er das Objekt mit fünf Wohnungen und dem Restaurant gerne verkaufen. Jedoch: In Coronazeiten ist es schwierig, einen geeigneten Käufer zu finden, der auch einen vernünftigen Preis dafür bezahlt. Walter Küchler ist es jedoch ein Anliegen, den idealen Käufer für die Liegenschaft zu finden. Spekulative Absichten verfolgt er nach eigenen Angaben keine. Man könne aus einem Restaurant nicht einfach etwas beliebig anderes machen. Das heisst: Küchler möchte, dass das, was er in Flüeli-Ranft als von vielen geschätzte Alternative und Ergänzung zum bekannten Historic-Hotel Paxmontana aufgebaut hat, auch in Zukunft besteht. Er selber will zusammen mit einigen Angestellten, die ihm dabei zur Hand gehen, weiterhin Gewürze herstellen.