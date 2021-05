Benediktiner-Kollegium Sarnen Zurück aus Südtiroler Abtei Muri Gries: Warum Abt Beda wieder Pater Beda sein will Die einst grosse Benediktinergemeinschaft Sarnen zählt nur noch drei Patres. Ihr Leiter ist der aus Gries zurückgekehrte Abt Beda Szukics. Romano Cuonz 05.05.2021, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kurze Zeit war der Sarner Pater Beda Szukics Abt von Muri Gries. Nun ist er zurück in Sarnen und möchte wieder Pater Beda sein. Bild: Romano Cuonz (27. April 2021)

«Nach dem Tod unserer drei Mitbrüder Ansgar, Dominik und Gabriel sind wir zu einer ganz kleinen Gemeinschaft geworden», steht in einem Brief, den ehemalige Schüler des früheren Sarner Benediktinerkollegiums kürzlich erhalten haben. Unterzeichnet ist er mit «Pater Beda Szukics». Das erstaunt, denn eigentlich würde dem 62-jährigen Mönch der Titel Abt auch heute noch zustehen. Selbst wenn er diese Funktion nicht mehr ausübt. «Mir ist es lieber, wenn man mich mit Pater Beda anspricht», sagt der bescheidene Sarner Superior.

Beda Szukics, Sohn eines 1956 aus Ungarn geflüchteten Vaters und einer Schweizer Mutter, stammt aus dem aargauischen Klingnau. Nach langjähriger Tätigkeit als Religionslehrer, Präfekt und Prior im Kollegium Sarnen wurde er 2017 zum Abt des Klosters Muri Gries gewählt. Es vergingen aber nicht ganz drei Jahre, da bat er darum, zurücktreten zu dürfen. «Ich merkte, dass ich das, was ich für die Gemeinschaft eigentlich leisten wollte, nicht leisten konnte», sagt er. Sein Wunsch sei es gewesen, wieder vermehrt für den Schweizer Teil des Klosters, für seine Brüder in Sarnen, da zu sein. «Ihnen ging es während meiner Abwesenheit nicht gut», erinnert sich Pater Beda. Der Engelberger Abt Christian Meyer, Präses der Benediktinerkongregation, zeigte Verständnis. Und so kehrte Abt Beda 2020 nach Sarnen zurück.

Ein neuer Mitbruder macht Hoffnung

Während über 100 Jahren wurde das Kollegium Sarnen von Benediktinern geführt. Früher unterrichteten dort gegen 30 Patres mehrere hundert interne und externe Schüler. 1974 trat der Benediktinerkonvent die Trägerschaft der Schule an den Kanton ab. Als Pater Leo Ettlin 1983 das Rektorat aufgab, unterrichteten nur noch wenige Benediktinermönche an der Schule. Pater Beda Szukics war der letzte von ihnen: Er legte sein Lehramt 2013 nieder. «Heute sind wir in Sarnen nur noch drei Brüder», stellt Pater Beda nicht ohne Wehmut fest. Weil der erkrankte Pater Lukas in einem Pflegeheim lebt und Pater Meinrad auf den Rollstuhl angewiesen ist, liege die Arbeitslast weitgehend bei ihm.

«Es ist ein bunter Strauss von Tätigkeiten, die ich ausübe», sagt er. Einerseits hält er in der Kollegikirche St.Martin noch regelmässig Eucharistiefeiern. «Dazu darf ich jeweils zwanzig bis fünfzig Leute begrüssen», sagt er.

Die Kollegikirche St. Martin in Sarnen wurde 2007 saniert. Bild: Corinne Glanzmann

Mehrmals wöchentlich fährt er zudem ins Freiamt zum angeschlossenen Frauenkloster Hermetschwil. Dort freuen sich noch neun Nonnen und auch die Bevölkerung, der die Klosterkirche als Pfarrkirche dient, auf die Eucharistiefeiern. Was Pater Beda Hoffnung macht: Vor vier Jahren wurde der 65-jährige, in Sarnen aufgewachsene Paul Schneider ins Noviziat aufgenommen. Von Beruf ist er ausgebildeter Wirtschaftsjurist, und zurzeit schliesst er sein Theologiestudium mit einer Doktorarbeit ab. «Nach der Profess befindet er sich in einer dreijährigen Probezeit», sagt Pater Beda. Der neue Mann mache Hoffnung. Er sei für Sarnen, aber auch für die neun Brüder in Gries eine grosse Stütze, gerade was die Verwaltungsgeschäfte angehe.

«Es ist ein bunter Strauss von Tätigkeiten, die ich ausübe», sagt Pater Beda. Bild: Romano Cuonz (27. April 2021)

Das Professorenheim sinnvoll nutzen

Pater Beda Szukics obliegt vor Ort die Verantwortung für die dem Kloster verbleibenden Liegenschaften. Die meisten Bauten im Besitz des Klosters Muri Gries wurden zwar im Baurecht an den Kanton Obwalden, die Gemeinde Sarnen und den Schweizerischen Ruderverband abgegeben. Nach wie vor selbst unterhält das Kloster das Professorenheim – scherzhaft auch «Quartier Latin» genannt – und die denkmalgeschützte Kirche St.Martin von Architekt Ernst Studer.

Pater Beda weiss: «Unser Professorenheim ist mit drei Personen stark untergenutzt, wir müssen schauen, dass wir damit etwas Sinnvolles machen.» 2015 hatte man mit dem Kanton Obwalden bezüglich einer weiteren Nutzung der Liegenschaft eine Absichtserklärung abgeschlossen. Doch die gilt heute als hinfällig. «Die Vorschläge des Kantons zum Planungsprozess waren dem Kloster einerseits zu wenig konkret und andererseits doch zu verpflichtend», stellt Pater Beda fest. Und: «Da haben wir beschlossen, künftig nicht mehr allein mit Obwalden zu verhandeln, sondern auch andere Interessenten zu kontaktieren.»

Man habe befürchtet, dass die wertvollen Bauten an besonderem Ort unter ihrem Wert zur Verfügung gestellt würden. «Das Kloster möchte bei einem Handel einen reellen Ertrag erzielen», sagt Pater Beda. «Verschenken wäre denen gegenüber, die hier früher gearbeitet haben, nicht in Ordnung.» Doch konkrete Interessenten gebe es bis zur Stunde nicht. «Wir sind quasi wieder auf Feld eins und müssen schauen, welche Optionen wir haben», stellt Pater Beda fest.

Ein wichtiger Partner bleibe – allerdings mit Frist bis 2024 – nach wie vor der Kanton Obwalden. Nach seiner eigenen Meinung gefragt, überlegt der nach Sarnen zurückgekehrte Abt einen Moment. Dann sagt er mit Bestimmtheit: «Renditebauten dürfen an diesem Platz nicht entstehen, vielmehr soll es etwas sein, das nach wie vor einen religiösen Charakter hat.» Gut vorstellen könne er sich auch, dass die Liegenschaft wieder der Jugend, der Erziehung oder auch kulturellen Aktivitäten im Kanton dienen wird.