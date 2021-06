Rehkitzrettung in Obwalden: Drohnen helfen mit

Tierschutz Obwaldner Jäger haben bereits 150 Rehkitze gerettet – Drohnen helfen mit Jäger suchen in Obwalden die Felder nach Rehkitzen ab, um diese vor den tödlichen Mähern der Bauern zu retten. Dabei kommt moderne Technik zum Einsatz. Manuela Jans-Koch 23.06.2021, 15.44 Uhr

Es beginnt erst langsam zu dämmern, wenn sich die Jäger Michael Kunz und Kilian Durrer mit Kilians Mutter Martha Durrer treffen. Sie sind eines von vierzehn Teams, die in Obwalden unterwegs sind, um in den frühen Morgenstunden Rehkitze zu retten. Für die Rehgeiss ist das hohe Gras am Waldrand der perfekte Ort, um ihre Jungen vor Feinden zu verstecken. Für den Bauern auf der Maschine ist es hingegen kaum möglich, die kleinen Tiere zu entdecken. Deshalb meldet er sich am Tag, bevor er ein Feld mähen will, bei der Rehkitzrettung. So können die Jäger die Rehkitze rechtzeitig orten und sichern.