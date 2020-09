Seilschaft stürzt im Titlisgebiet ab – eine Person verstirbt Bei einem Bergunfall am Titlis stirbt ein Mann, nachdem er in eine Spalte zwischen Felsen und Gletscher gestürzt ist. Ein zweiter Bergsteiger wurde erheblich und ein dritter leicht verletzt. 19.09.2020, 07.13 Uhr

(jus) Am Freitag begaben sich drei Männer in einer Seilschaft auf eine Bergtour vom Titlis zum Reissend Nollen. Nordöstlich vom hinteren Titlisjoch rutschte einer der drei Bergsteiger trotz Steigeisen auf einem Schneefeld aus und riss die beiden anderen mit sich in die Tiefe. Zwei Personen stürzten in eine Spalte zwischen Felsen und Gletscher, schreibt die Kantonspolizei Obwalden in einer Mitteilung. Der dritte Mann wurde über die Spalte geschleudert und kam auf einem steilen Schneehang zum Stillstand. Er konnte die Rega alarmieren.