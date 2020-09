Bestrafung wegen übler Nachrede in Kirchenstreit: Martin Kopp reicht Beschwerde ein Der Ex-Generalvikar der Urschweiz will die Bestrafung des Kantonsgerichts Obwalden nicht hinnehmen. Unter anderem habe die Richterin eine Frist nicht eingehalten. Lucien Rahm 04.09.2020, 05.00 Uhr

Martin Kopp

Bild: Nadia Schärli (Erstfeld, 9. Mai 2017)

Der Vorwurf lautet: Martin Kopp habe sich der üblen Nachrede schuldig gemacht. Gemäss Strafbefehl soll der ehemalige Generalvikar der Urschweiz diese begangen haben, indem er sich im August 2016 gegenüber einem Journalisten unserer Zeitung ehrverletzend über den damals abgewählten Pfarrer von Kerns geäussert habe. Nach einer Einsprache Kopps gegen den entsprechenden Strafbefehl hätte die Angelegenheit eigentlich vor zwei Wochen am Obwaldner Kantonsgericht verhandelt werden sollen. Weder Kopp noch sein Anwalt erschienen jedoch zum Termin (wir berichteten).

Als Folge davon verkündete Gerichtspräsidentin Andrea Imfeld, die Einsprache gegen den Strafbefehl gelte als zurückgezogen, weil die Beschwerdeführerschaft nicht anwesend war. Konsequenz: Der Strafbefehl gegen Kopp wegen übler Nachrede sei somit rechtskräftig, was für den Seelsorger eine Busse von 1600 Franken sowie eine bedingte Geldstrafe von 15'600 Franken zur Folge hat.

Gerichtspräsidentin Andrea Imfeld. Bild: Obwaldner Zeitung (Sarnen, 21. Januar 2020)

Gegen diesen Entscheid wehrt sich Kopp nun jedoch, wie er gegenüber unserer Zeitung verlauten lässt. «Selbstverständlich können wir dieses Urteil, vor allem aber die Umstände, unter denen es zu Stande gekommen ist, nicht so stehen lassen.» Denn: Sowohl Kopp als auch sein Rechtsvertreter hatten am 21. August bereits Termine, die sich nicht mehr hätten verschieben lassen. Kopp hatte an diesem Freitag eine «ganz schwierige Seelsorgeaufgabe» wahrzunehmen. Anträge auf eine Verschiebung wies Richterin Imfeld ab, weil die Tat sonst verjähren würde.

15-seitige Beschwerde eingereicht

Kopps Anwalt habe nun am Donnerstag beim Obwaldner Obergericht eine 15-seitige Beschwerde gegen den Gerichtsentscheid eingelegt. Begründet wird diese unter anderem damit, dass Gerichtspräsidentin Imfeld die Vorladung zum Termin nicht rechtzeitig verschicken lassen habe. Gemäss Strafprozessordnung müsste diese mindestens zehn Tage vor der Verhandlung beim Beschuldigten eintreffen. Ferienbedingt habe er den eingeschriebenen Brief jedoch erst vier Tage vor der Verhandlung bei der Post abholen können, so Kopp. Seinen Anwalt habe die Vorladung erst acht Tage vor dem vorgesehenen Termin erreicht, wie dieser in einem Schreiben an Imfeld festhält. «Die Vorladungsfrist wurde nicht eingehalten», stellt Kopps Anwalt, Stefan Mattmann, darin fest.

Auf Anfrage sagt Mattmann: «Die Rechte von Herrn Kopp wurden beschnitten, weil das Kantonsgericht selber Fehler begangen hat.» Denn monatelang sei in der Angelegenheit nichts mehr passiert, nachdem Kopp sich vor einem Jahr gegen den Strafbefehl wehrte. Um den Fall aber nach vier Jahren nicht verjähren zu lassen – das wäre ein Arbeitstag nach dem Verhandlungstermin der Fall gewesen – habe Imfeld schnell noch einen Termin vor Ablauf der Verjährungsfrist finden müssen, vermutet Mattmann.

Imfeld «hätte in den Ausstand treten müssen»

Schliesslich sei die Erwartung an die neue Gerichtspräsidentin Imfeld, hinsichtlich Effizienz und Kosten bei der Fallbehandlung eine bessere Figur zu machen als ihr Vorgänger, der im Februar zu ihren Gunsten abgewählt wurde. «Angesichts ihrer Versprechungen in dieser Hinsicht hätte sie im vorliegenden Fall auch in den Ausstand treten müssen», sagt Mattmann. Dies, weil bei ihr davon auszugehen war, dass sie unter keinen Umständen einen Fall verjähren lassen würde.

Zeit sei aber auch zu Beginn der Strafuntersuchung verloren gegangen. Erst habe die Staatsanwaltschaft den Fehler gemacht, gewisse Beweisanträge des Kernser Pfarrers nicht zuzulassen. Daraufhin beschwerte sich dieser beim Obergericht, worauf die Staatsanwaltschaft den Fall nochmals neu zu beurteilen hatte. «Damit ging schon einmal ein Jahr verloren», so Mattmann. In der Folge erhielt Kopp besagten Strafbefehl am 9. Juli 2019 – rund ein Jahr vor der Verjährung. Dagegen reichte er Beschwerde ein, worauf der Strafbefehl ans Kantonsgericht zur Beurteilung gelangte. «Danach haben wir rein gar nichts mehr vom Gericht gehört», sagt Mattmann. Bis zur Vorladung zum Verhandlungstermin im vergangenen Monat, welcher auch nicht wie üblich mit dem Beschuldigten und dessen Anwalt vorgängig abgesprochen worden sei.

Anwalt wäre offen gewesen für eine Verschiebung nach vorne

Mattmann kritisiert aber auch, dass Imfeld wenig Flexibilität bei der Suche nach einem neuen Termin gezeigt habe. «Sie lehnte die Verschiebungsgesuche ab, ohne Ersatztermine vor dem 21. August anzubieten.» Hierfür wäre man offen gewesen, so Mattmann. Er selber habe am Verhandlungstermin einen Termin vor einer anderen Behörde wahrnehmen müssen. «Der verfassungsmässige Anspruch Herrn Kopps auf eine wirksame Verteidigung interessierte die Kantonsgerichtspräsidentin nicht.»

Wie diese das Ganze sieht, bleibt vorerst offen. Andrea Imfeld sagt auf Anfrage, sie könne sich nicht zum Fall äussern, da es sich um ein laufendes Verfahren handelt.