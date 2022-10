Veranstaltung im Herrenhaus Grafenort: Jetzt geht's um den Betruf

Betruf Obwalden Veranstaltungsreihe im Herrenhaus Grafenort: Musik und Spiritualität in neuer Harmonie Die Stiftung Lebensraum Gebirge belebt das Herrenhaus Grafenort mit neuen Veranstaltungen in Wort und Musik. Auftaktthema: der Betruf. Romano Cuonz 05.10.2022, 11.54 Uhr

«Zio, Lobä! Zio Lobä! I Gotts Namä Lobä … !» Mit diesen Worten beginnt im Obwaldner Gebiet der Betruf. Die monotone Melodie des Sprechgesangs lässt einen, wenn man sie an ruhigen Sommerabenden unvermittelt zu hören bekommt, innehalten und nachdenklich werden. Volkskundler Karl Imfeld sagte: «Sinn und Absicht des Betrufs ist es, Seel, Lyb, Ehr, Hab und Guäd und alles, was zu diser Alp gehören tuäd, unter den Schutz Gottes und der Heiligen zu stellen.» Am nächsten Sonntag nun wird der bekannte Betrufer Hansruedi Ming diesen Ring- und Bannsegen in der Kapelle gegenüber dem klösterlichen Herrenhaus in Grafenort rufen. Für einmal ist er dabei nicht allein.