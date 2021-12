Sportmittelschule Engelberg: So lief die Saison 2020/2021

Bilanz Sportliche Erfolge, Coronakrise und eigenes Buch: So lief die Saison für die Sportmittelschule Engelberg Bei der Sportmittelschule Engelberg könne man zufrieden auf die Saison 2020/2021 zurückblicken, sagt Geschäftsführer Eskil Läubli. Dies auch dank des Stabilisierungspakets des Bundes. Manuel Kaufmann 27.12.2021, 17.00 Uhr

Ob im Langlauf, Biathlon, Ski Alpin, Freeski oder im Snowboard-Freestyle – die Schülerinnen und Schüler der Schweizerischen Sportmittelschule Engelberg konnten auch in der Saison 2020/2021 wieder Erfolge feiern. Davon zeugen 19 Einsätze an Junioren-Weltmeisterschaften, neun Einsätze auf Stufe Weltcup, 160 im Europacup und die guten Leistungen der Athletinnen und Athleten an den Schweizer Meisterschaften Elite und Jugend. In allen fünf Disziplinen konnten dort insgesamt 48 Podestplätze, darunter 23 Titelgewinne und 72 Top-Ten-Platzierungen errungen werden. Auch zwei Auftritte an den X-Games im Freeski konnte die Sportmittelschule Engelberg in dieser Saison verzeichnen.

Im März 2021 fanden auf Stand im Skigebiet Engelberg-Titlis die U16 Schweizer Meisterschaften im Ski Alpin statt. Bild: PD

«Wir dürfen sehr zufrieden auf 2020/2021 zurückblicken», sagt Eskil Läubli, Geschäftsführer der Sportmittelschule Engelberg. «Unsere Athletinnen und Athleten fuhren wiederum grossartige Erfolge ein und alle Schülerinnen und Schüler in den Abschlussklassen bestanden erfolgreich ihre Abschlüsse in der kaufmännischen Ausbildung wie auch im Gymnasium.»

Stolz ist Eskil Läubli auch auf die vielen Punkte, welche die ehemaligen Schülerinnen und Schüler im Alpinen Skiweltcup beisteuern konnten, um die Schweiz in der Nationenwertung zum zweiten Mal in Folge auf Rang 1 zu bringen. «Unsere ehemaligen Schülerinnen und Schüler hatten einen grossen Anteil beim Punktesammeln», freut sich Läubli. So fuhren die ehemaligen Schützlinge der Sportmittelschule Marco Odermatt (2. Rang bei den Männern) sowie Michelle Gisin (3. Rang bei den Frauen) im Gesamtweltcup jeweils in die Top 3.

Eskil Läubli, Geschäftsführer der Sportmittelschule Engelberg. Bild: Nadia Schärli (Engelberg, 9. Februar 2018)

Dank Stabilisierungspaket eine schwarze Null ausgewiesen

Finanziell weist die Sportmittelschule dank des Stabilisierungspakets des Bundes 2020/2021 keine Verluste auf. «Nachdem uns die Coronakrise im Schuljahr 2019/2020 zu unerwarteten Ausgaben im Bereich der Ausstattung der Räumlichkeiten und vor allem im Hochfahren der IT-Infrastruktur für den digitalen Unterricht gezwungen hatte und wir somit einen grösseren Verlust zu verzeichnen hatten, durften wir im 2020/2021 wieder eine schwarze Null ausweisen», fasst Läubli zusammen.

Verschont bleibt die Sportmittelschule von der Coronapandemie auch im sportlichen Bereich nicht. «Der wegen Corona sich verkomplizierende Alltag forderte unsere Teams in Internat, Schule und Sport heraus, doch dank proaktiv getroffener Massnahmen konnte der Betrieb das ganze Jahr hindurch sicher gewährleistet werden», so Läubli. Die Wettkämpfe der Juniorinnen und Junioren konnten mehrheitlich durchgeführt werden, einzig auf Stufe U16 schob sich der Rennkalender nach hinten.

Ein Schüler der Sportmittelschule Engelberg beim Freeski-Training auf der Ochsenmatte in Engelberg. Bild: PD

Neues Buch erzählt die Geschichte der Sportmittelschule

Ein wichtiges Ereignis für die Sportmittelschule Engelberg im Jahr 2021 war die Herausgabe des Buches «Sportgeist – vom Tal zu den Sternen», das anlässlich des 25-Jahre-Jubiläums der Sportmittelschule verfasst wurde. «Das Werk dokumentiert nicht nur die Schule und ihre Geschichte, sondern gibt auch viele interessante Einblicke in die Schneesportszene Schweiz – jene von Engelberg im Besonderen – wie auch in die Leben einzelner unserer Stars», beschreibt Läubli. Autor des 240 Seiten umfassenden Buches ist der Engelberger Beat Christen. «Der Verkauf lief gut an, da wir aber eine grosse Auflage produzierten, gibt es nach wie vor die Möglichkeit, ein Exemplar zu erstehen», so das Fazit des Geschäftsführers.

Hinweis: Das Buch ist bei der Sportmittelschule Engelberg, bei Engelberg Titlis Tourismus, im Wetti Lädeli Engelberg und in verschiedenen Buchhandlungen in der Zentralschweiz, sowie online unter www.sportmittelschule.ch erhältlich.