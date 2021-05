Neue Laptops für Schüler Die Obwaldner Schulen rüsten sich für die digitale Schule Die Digitalisierung in der Gesellschaft schreitet voran. Und sie macht auch vor den Schulen nicht halt. Dort ist der digitale Wandel gerade voll im Gang, wie ein Blick an die Obwaldner Gemeindeschulen zeigt. Martin Uebelhart 03.05.2021, 16.30 Uhr

Kommt in der Schule immer mehr zum Einsatz: der Computer. Archivbild: Nadia Schärli

Mit Computern sollen die Schülerinnen und Schüler Kompetenzen in der Medien- und Informatiknutzung erwerben. «Der Einsatz der Geräte ist praktisch in jedem Fach denkbar», sagt der Alpnacher Gesamtschulleiter Urs Giger. Der Sachsler Rektor Remo Krummenacher sieht etwa die Fächer «Natur, Mensch, Gesellschaft», in der Oberstufe «Räume, Zeiten, Gesellschaften», als besonders geeignet an. «Ein wichtiges Lernziel ist zum Beispiel, dass die Schülerinnen und Schüler Quellen unterscheiden und Informationen auf ihren Wahrheitsgehalt prüfen können», so Giger.

Die Lehrmittel würden zunehmend digital, hält der Kernser Gesamtschulleiter Hugo Sigrist fest. Vieles werde analog und digital kombiniert. Nicht zuletzt lernten die Kinder auch den Alltagsgebrauch der Geräte: «Sie erlernen darauf das Tastaturschreiben.» Auf der Oberstufe würden Computer sicher am meisten eingesetzt, sagt die Giswiler Rektorin Isabelle Wyss.

Die Schülerinnen und Schüler kommen auch schon vor der 5. Primarklasse in der Schule mit der digitalen Welt in Kontakt. Dazu setzen die Schulen auf Tablets, die im Beispiel von Lungern ab dem kommenden Schuljahr pro Klassenzimmer zur Verfügung stehen werden. «Für jüngere Kinder ist die gezielte Sozialisierung mit digitalen Geräten wichtig, damit sie diese im schulischen Kontext als Arbeitsinstrument und nicht als Spielzeug wahrnehmen», sagt Gesamtschulleiter Andreas Kneubühler.

Schub durch den Shutdown

Der Engelberger Rektor Peter Schmidli erinnert sich an den ersten Coronashutdown vor einem Jahr: «Ganz spontan haben da etwa Zweitklässler mit dem iPad Hausaufgaben gemacht.» Der Shutdown habe einen Schub gegeben, meint Schmidli.

«Wir haben gesehen, was schon alles geht mit der digitalisierten Schule und wie wir sie noch weiterentwickeln können.»

Die Gemeindeschulen im Kanton Obwalden sind schon recht weit, was die Ausrüstung der Schülerinnen und Schüler mit Hardware angeht. Kürzlich hat Kerns vermeldet, dass ab dem Jahr 2022 die neuen Fünftklässler mit neuen Notebooks ausgerüstet werden. Dabei sollen sich die Eltern mit 200 Franken an den Geräten beteiligen.

«Die Schülerinnen und Schüler können die Computer auch privat nutzen und nach der obligatorischen Schulzeit behalten», sagt Hugo Sigrist. Der reine Gerätepreis liege bei etwa 850 Franken, so Sigrist. Sollten Eltern den Betrag nicht zahlen können oder wollen, stellt die Schule ein Gerät zur Verfügung. «Dieses können sie nicht nach Hause nehmen und müssen es am Ende der Schulzeit zurückgeben», so Hugo Sigrist.

Ähnlich handhabt das die Schule Lungern. «Die Eltern können wählen», erklärt Andreas Kneubühler das System. Beteiligen sie sich mit einem Beitrag von ebenfalls 200 Franken, können die Kinder das Gerät privat nutzen und es gehört ihnen am Ende der Schulzeit. Alternativ gibt es ein Leihmodell, das für die Eltern kostenneutral ist. Beschafft werden Computer mit umklappbarem Display, sodass sie auch wie ein Tablet benutzt werden können. Kneubühler rechnet ebenfalls mit einem Stückpreis von rund 850 Franken. Inzwischen rüste man die Kinder ab der 5. Klasse aus, sagt er.

Sarnen, Alpnach oder Sachseln nutzen schuleigene Geräte

Auf ein sogenanntes 1-to-1-Modell – allen Schülerinnen und Schülern steht ein Notebook zur Verfügung – setzen auch die anderen angefragten Gemeindeschulen. So beschafft etwa die Schule Sarnen laut einer früheren Mitteilung 400 neue Notebooks für das nächste Schuljahr. Die Notebooks dienen den Fünft- bis Neuntklässlern während ihres täglichen Unterrichts. Geräte bis hinunter zur fünften Klasse haben im vergangenen Jahr etwa auch Alpnach oder Sachseln beschafft. Im Unterschied zu Kerns und Lungern verbleiben die Geräte im Besitz der Schule.

In Sarnen etwa wird ein Depot von 200 Franken erhoben, das erstattet wird, wenn das Gerät in gutem Zustand zurückgegeben wird. Auch Engelberg gibt schuleigene Geräte zur Nutzung ab, wie Peter Schmidli sagt. In Giswil wurde im vergangenen Sommer die 1. Oberstufe mit Notebooks ausgerüstet. Bis im Sommer 2022 soll die ganze Oberstufe bestückt sein, wie Isabelle Wyss festhält. Auch in Giswil haben die Eltern die Wahl: «Wenn sie sich mit der Hälfte des Beschaffungspreises beteiligen, kann das Gerät auch privat genutzt und nach den drei Jahren Oberstufe behalten werden.»