Bildung Diese Kosten kommen wegen dem Unterricht für ukrainische Kinder auf die Obwaldner Gemeinden zu Die Kosten, um ukrainische Flüchtlingskinder zu unterrichten, werden unter den Gemeinden aufgeteilt. Wer viele schulpflichtige Kinder integriert hat, kann profitieren. Kristina Gysi Jetzt kommentieren 27.07.2022, 18.04 Uhr

Die steigenden Kosten für die Unterrichtung ukrainischer Schulkinder zeigen sich an verschiedenen Orten. Symbolbild: Christian Beutler/Keystone

56 schulpflichtige ukrainische Kinder hat der Kanton Obwalden bis anhin aufgenommen. Deren 34 wurden bis vor den Sommerferien an den Gemeindeschulen unterrichtet, 22 besuchten die Integrationsschule in Giswil, von denen 14 in der örtlichen Kollektivunterkunft Hotel Krone leben. Dies teilt der Kanton auf Anfrage mit.

Nach den Sommerferien werden insgesamt acht Kinder von der Integrationsschule an die Gemeindeschule Giswil wechseln, da sie bei Gastfamilien wohnen. Zwei weitere Kinder sind neu angekommen und besuchen ab dem neuen Schuljahr die Integrationsschule. Eine Schülerin hat die Schulpflicht erfüllt und wechselt an die Bénédict-Schule, heisst es weiter. «Diese Zahlen können sich jedoch täglich ändern», weiss Beatrice Hodel, Leiterin der Integrationsschule Giswil, nur zu gut.

Einwohnerzahl und Anzahl integrierter Kinder ist massgebend

Der Unterricht für ukrainische Flüchtlingskinder kostet. Und für die Gemeinde Giswil käme mit der Integrationsschule einiges mehr zusammen als für andere Gemeinden. Um diese Kosten zu regeln, hat eine Arbeitsgruppe mit Vertretenden des Kantons und aller Obwaldner Gemeinden einen Kostenverteiler erarbeitet, wie die Gemeinde Kerns in einer Medienmitteilung bekannt gibt.

Für diese Verteilung sind zwei Aspekte massgebend: die Einwohnerzahl einer Gemeinde per Ende des Vorjahres sowie die Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die bis anhin in der Gemeinde integriert wurden. So bezahlen einwohnerstarke Gemeinden zunächst mehr an die Integrationsschule als einwohnerarme. Wer jedoch mehr schulpflichtige Kinder in der eigenen Gemeinde integriert hat, bezahlt auch weniger an die Integrationsschule in Giswil. Hodel schreibt:

«Die Gemeinden haben sich darauf geeinigt, dass sie pro integriertes Kind und Schulwoche mit 315 Franken rechnen können.»

Dieser Betrag könne bei der Kostenverteilung für die Integrationsschule abgezogen werden.

Die Rechnung lässt sich an den Gemeinden Lungern und Engelberg veranschaulichen:

«Eine Gemeinde gibt – eine erhält», schreibt Hodel. Für die Integrationsschule rechne man mit monatlich rund 30’000 Franken für Löhne, Raummiete und Material. Dies jedoch nur, solange es nicht mehr als 40 Kinder zu unterrichten gebe. Der Beschluss des Gemeinderates für diese Kostenteilung ist laut Hodel noch nicht durch alle Gemeinden verabschiedet worden.

Der Wunsch, nach Hause gehen zu können, sei gross

Weitere wachsende Kosten für die Gemeinden entwickeln sich laut Hodel im Bereich «Deutsch als Zweitsprache» (DaZ). «Die Anzahl der DaZ-Lektionen in den Gemeindeschulen steigt im Vergleich zum Vorjahr teilweise markant an», schreibt sie. Auch hier gelte es, die Ungewissheit auszuhalten, für wie lange die Kinder in der Schweiz bleiben werden.

Der weitere Umgang mit den einzuschulenden Kindern aus der Ukraine müsse sorgfältig abgewogen werden. Entweder bleibe man beim eingeschlagenen Weg der separaten Beschulung jener Kinder, die in der Kollektivunterkunft wohnen. «Oder die Kinder werden in die Gemeinden verteilt», so Hodel. Dies sei abhängig von der Dauer des Krieges und der Anzahl Schutzsuchender in der Kollektivunterkunft.

Im Allgemeinen funktioniere die Unterrichtung gut. «Die Gemeindeschulen haben sehr unkompliziert und rasch gehandelt und die Lehrpersonen und Klassen tragen den Zusatzaufwand mit viel Engagement», sagt Hodel. «Bei den meisten ukrainischen Schülerinnen und Schülern ist jedoch die plötzliche Entwurzelung gut zu spüren und der Wunsch, einfach wieder ‹nach Hause› gehen zu können, ist stets präsent.»

