Obwalden: Schüler können neu schon vor der Lehre mit BM starten

Bildung In Obwalden können Schülerinnen und Schüler neu schon vor der Lehre mit der Berufsmatura starten Mit einem neuen Angebot können Lernende aus Obwalden bereits in der dritten Orientierungsschule mit der Berufsmatura beginnen. Das entlastet Jugendliche und Lehrbetriebe. 22.03.2022, 18.43 Uhr

Begrüssen das neue Angebot «BM Sek+»: Elin Häller (14) aus Sarnen mit ihrer Lehrerin Dunja Keiser. Bild: PD/Apimedia

Bald ist es so weit. Ab August kann man im Kanton Obwalden einen Teil der Berufsmaturität (BM) bereits in der dritten Orientierungsschule absolvieren. Das neue Angebot «BM Sek+» richtet sich an leistungsstarke und motivierte Lernende, die nicht den gymnasialen Weg wählen, sondern eine technische oder gewerblich-industrielle Berufslehre anstreben. Und so funktioniert es: Die Schülerinnen und Schüler besuchen mittwochs den ganzen Tag den BM-Unterricht in den Fächern Mathematik, Englisch, Französisch sowie Geschichte und Politik am Berufsbildungszentrum Bau und Gewerbe in Luzern. Im Gegenzug sind sie von allen Wahlpflichtfächern an der Orientierungsschule (OS) dispensiert und haben auch bessere Karten bei der Lehrstellensuche.

Initiiert und entwickelt wurde die «BM Sek+» vor zwei Jahren im Kanton Luzern im Rahmen der Begabtenförderung. «Mit dem neuen Angebot erhalten die Lernenden die Chance, ihre Ambitionen und ihren Leistungswillen unter Beweis zu stellen und schon in der Orientierungsschule mit einem Bein in die Berufsbildung einzusteigen», sagt Urs Burch, Leiter Amt für Berufsbildung des Kantons Obwalden. Und weil die Jugendlichen die Berufsmaturität in einer vierjährigen Lehre bereits am Ende des dritten Lehrjahres abschliessen, haben sie schliesslich mehr Zeit für die Vorbereitung auf das Qualifikationsverfahren. Auch Lehrpersonen begrüssen das neue Angebot: «Die Erfahrung zeigt, dass die Motivation und Leistung der Jugendlichen nach der Unterzeichnung eines Lehrvertrags im letzten Schuljahr manchmal nachlassen», erzählt Dunja Keiser, OS-Lehrerin in Sarnen.

Mehr Zeit im Lehrbetrieb

Vom neuen Angebot profitiert nicht zuletzt auch der künftige Lehrbetrieb. «Lernende, die bereits in der dritten Orientierungsschule mit der BM beginnen, verbringen während der Berufslehre mehr Zeit im Lehrbetrieb. Dies ermöglicht ihnen, die Berufspraxis zu vertiefen und im Betrieb zunehmend selbstständigere und produktivere Arbeit zu verrichten», so Burch.

Bis heute haben sich fünf Obwaldner Jugendliche für die «BM Sek+» angemeldet. Elin Häller (14) aus Sarnen, die Zeichnerin EFZ Fachrichtung Architektur werden möchte, erhofft sich durch den früheren BM-Beginn einen vereinfachten Start in die Lehre. Nora Halter (14) aus Sarnen will Informatikerin EFZ werden. Sie schätzt das neue Angebot, «weil ich so am Ende der Lehre weniger Stress habe und mich mehr auf den Betrieb konzentrieren kann». Und Enea Csomor (14) aus Sachseln, der Zeichner oder Mediamatiker werden will, freut sich ganz einfach, beim neuen Angebot als Pionier mit dabei sein zu dürfen. (pd/lur)

Hinweis: Anmeldungen für die «BM Sek+» sind noch bis Ende März unter www.ow.ch/dienstleistungen/5029 möglich.