Bildung Kursprogramm soll Eltern und Kindern auf ihrem Weg helfen Im Kurs «Starke Eltern ‒ Starke Kinder» in Alpnach geht es um Erziehungsfragen. Neun Mütter und Väter erhoffen sich praktische Tipps für den Alltag. Marion Wannemacher Jetzt kommentieren 21.10.2022, 05.00 Uhr

Erziehungskurs «Starke Eltern ‒ starke Kinder» mit Kursleiterin Andrea Müller aus Alpnach. Bild: Marion Wannemacher (Alpnach, 19. Oktober 2022)

Jede Mutter, jeder Vater kennt das: Nicht immer macht Sohn oder Tochter, was er/sie gerade sollte: sich am Morgen anziehen, um pünktlich im Kindergarten zu sein, das aufzuessen, was er oder sie sich auf den Teller geschaufelt hat... Anstrengend kann's werden, wenn daraus eine Machtprobe erwächst. Mit ganz praktischen Erwartungen sind vergangenen Mittwochabend neun Mütter und Väter aus Alpnach, Sarnen und Stalden mit dem Kurs «Starke Eltern ‒ starke Kinder» in Alpnach gestartet. Ihre Kinder sind zwischen zwei und sieben Jahre alt.

Durch eigene positive Erfahrung zur Kursleitung gekommen

An diesem ersten Kursabend stellt sich Kursleiterin Andrea Müller vor. Sie ist selber Mutter zweier Kinder im Alter von 16 und 19 Jahren, unterrichtet seit vielen Jahren in Alpnach im Kindergarten und auf der Unterstufe und zeigt sich begeistert vom Kurs, der vom Kinderschutzbund lanciert wird. «Vor 15 Jahren habe ich selber an einem ähnlichen Kurs teilgenommen und mich sehr unterstützt gefühlt. Der Austausch mit den anderen Eltern hat mir gut getan», berichtet sie.

Eine Mutter von zwei Kindern hat bereits einmal einen Vortragsabend aus dem Programm besucht. Dieser habe sie sehr angesprochen. «Ich habe viele Fragen. Wie reagiere ich angemessen, wenn es nicht so läuft? Es gibt viele Situationen, in denen man an seine Grenzen stösst.» Eine andere Mutter aus Alpnach empfindet Kindererziehung als Herausforderung, auch für die Partnerschaft. Ein Elternpaar von zwei Buben mit einem Altersunterschied von nur 18 Monaten fühlt sich teilweise überfordert. «Du bist viel am Schreien und möchtest das gar nicht», sagt die Mutter offen. «Wir erhoffen uns einen anderen Ansatz. Wie sollen wir auf welche Situation reagieren?» Augenzwinkernd fügt sie hinzu: «Andrea hat sicher einen Plan.» Alle lachen. Schon am ersten Kursabend ist das Eis gebrochen.

Patentrezepte werden vermieden

Natürlich geht es nicht um Patentrezepte nach Schema F. Ziel des Kurses sei, Eltern in ihrem Erziehungsalltag zu stärken, ihnen andere Reaktionsmöglichkeiten aufzuzeigen, erklärt Andrea Müller. Häufig wird den Eltern durch den Kurs bewusst, wo ihr Kind gerade in der Entwicklung steht und dass es darum nicht anders reagieren kann. Die 47-Jährige möchte Eltern motivieren hinzuschauen, um herauszufinden, warum ihr Kind wie reagiert, und es besser zu verstehen.

«Der Kurs ist eine Mischung aus Austausch der Eltern untereinander und theoretischen Inputs und Tipps, damit sie gestärkt im Wissen aus dem Kurs gehen, ‹ich mache schon vieles richtig, und ein nicht konfliktfreier Familienalltag ist normal›.» Sie ermutigt die Eltern: «Ihr seid bereits Spezialisten für eure Kinder.» Jeder im Kurs soll Werkzeuge erhalten und schauen, was für ihn passt.

Neun Mütter und Väter haben am Kurs teilgenommen in der Hoffnung, Tipps für den Alltag zu erhalten. Bild: Marion Wannemacher (Alpnach, 19. Oktober 2022)

Die vier Kursabende hat sie in Themen aufgeteilt wie: Warum reagiere ich so? Wie kann ich mein Kind unterstützen? Wie drücke ich meine Gefühle und Bedürfnisse aus? Wie setze ich Grenzen und treffe Vereinbarungen? Wie lösen wir Probleme in der Familie? Am ersten Abend soll es um eigene Präferenzen in der Erziehung gehen.

Die Anliegen wiederholen sich: Geschwisterstreit, Wutausbrüche, Loslösungsprobleme oder Machtkämpfe mit dem Kind. Aus der Praxis weiss die erfahrene Pädagogin, wie gross der Druck auf den Eltern lastet. «Man will nichts verpassen, früher gab es vielleicht den Blauring und das Turnen, heute gibt es so viele Möglichkeiten. Man will das Kind bestmöglich fördern, damit es mithält.» Und in Bezug auf das Beispiel mit dem Trödeln beim Anziehen äussert sie eine Einschätzung mit allgemeiner Gültigkeit:

«Kinder wollen verstanden werden und in Verbindung mit uns sein. Es geht immer wieder darum, Gefühle zu benennen und Verständnis zu zeigen. Das braucht Zeit und Geduld.»

