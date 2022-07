Bildung Schweizweit fehlen Lehrpersonen: So sieht die Situation in Nidwalden und Obwalden aus Im August startet das neue Schuljahr und schweizweit sind noch viele Stellen für Lehrerinnen und Lehrer unbesetzt. In Nidwalden habe man mit diesem Problem nicht zu kämpfen. Obwalden räumt gewisse Schwierigkeiten ein – jedoch keine, die nicht behoben werden könnten. Kristina Gysi Jetzt kommentieren 06.07.2022, 05.00 Uhr

Sie suchen mittels selbst kreierter Inserate oder Videos nach einer neuen Lehrperson: Schulkinder, die unterrichtet werden wollen. In Zürich, Bern und Luzern gab es solche Aktionen bereits. Und wie der «Tages-Anzeiger» schreibt, sind schweizweit Tausende Stellen unbesetzt. Wie sieht die Situation in Nidwalden und Obwalden aus?

In Nidwalden und Obwalden gilt es, noch einzelne Lektionen zu besetzen. Von Lehrermangel ist hier nicht die Rede. Symbolbild: Christian Beutler/Keystone

Res Schmid, Bildungsdirektor des Kantons Nidwalden, schreibt auf Anfrage:

«Im Moment sind in der Volksschule in den Gemeinden noch zwei Teilzeitstellen von Lehrpersonen offen.»

Es handle sich dabei um eine 20-Prozent- und um eine 30-Prozent-Stelle, die aufgrund der geringen Pensen naturgemäss schwieriger zu besetzen seien, erklärt Schmid die Vakanz.

«Aber auf Ende Schuljahr gibt es ebenso naturgemäss mehr Lehrpersonen, die sich neu orientieren und nach einer neuen Herausforderung suchen.» Deshalb sei es «durchaus denkbar, dass die aktuell noch ausgeschriebenen Stellen ebenfalls bis zum Schulbeginn besetzt werden können.»

Res Schmid, Nidwaldner Bildungsdirektor. Bild: PD

Ansonsten könnten diese in der Regel abgedeckt werden, indem Pensen erhöht oder verschoben würden. Spezielle Massnahmen seien keine nötig:

«Die Suche nach Lehrpersonen läuft über die normale Stellenausschreibung und die heutigen Infokanäle und Netzwerke im Bildungsbereich.»

Der Kanton Nidwalden weise keinen Mangel an Lehrpersonen auf, heisst es weiter. Die Situation sei stabil und habe in den vergangenen Jahren keinen grossen Schwankungen unterlegen. «Auf Stufe Volksschule sind jedes Schuljahr durchschnittlich rund 35 bis 40 Stellen zu besetzen, was bei 530 Lehrpersonen etwa sieben Prozent entspricht», schreibt Schmid.

Obwalden spürt ausgetrockneten Arbeitsmarkt

Auch in Obwalden ist die Situation weniger prekär als in anderen Schweizer Kantonen. Laut Francesca Moser, Leiterin des Amts für Volks- und Mittelschulen, sind auch hier keine ganzen Stellen, nur einzelne Lektionen zu besetzen. Dies auf Primar- und Sekundarstufe eins. Die Wahrscheinlichkeit, dass die freien Prozente noch belegt werden können, wird als «gross» eingeschätzt. Die Stellen seien ausgeschrieben.

«Bisher konnten die offenen Stellen besetzt werden», schreibt Moser. Jedoch habe sich vor zwei Jahren auch im Kanton Obwalden bemerkbar gemacht, dass weniger Lehrpersonen auf dem Stellenmarkt waren. «Die Schulleitungen erhielten deutlich weniger adäquate Bewerbungen auf ein Inserat», heisst es. Auf die Frage, ob in Obwalden von einem Lehrer- und Lehrerinnenmangel zu sprechen sei, antwortet Moser:

«Wir spüren bei der Stellenbesetzung die Auswirkungen des ausgetrockneten Arbeitnehmermarktes.»

Francesca Moser, Leiterin des Amts für Volks- und Mittelschulen. Archivbild: PD

Doch der Kanton reagierte: Um der Entwicklung entgegenzuwirken, habe er die Löhne der Kindergartenlehrpersonen auf das Niveau der Primarlehrpersonen angehoben. Auch seien Lohnerhöhungen vorgenommen worden, um die Löhne der Lehrpersonen an den Marktlohn anzupassen.

Weiter wurden Klassenpools geschaffen: «Die Lektionen aus dem Klassenpool können flexibel und gezielt bei schwierigen Klassensituationen zur Entlastung eingesetzt werden», so Moser. Zudem würden einzelne Lehrpersonen ihr Pensum erhöhen. Auch frage man Studierende der Pädagogischen Hochschulen an, ob sie die Lektionen übernehmen können. Zur Überbrückung würden Stellvertretungen eingesetzt.

In Nid- und Obwalden scheint die Situation um das Lehrpersonal also einigermassen entspannt – besonders im Vergleich zu anderen Kantonen. Dass die hiesigen Schulkinder in naher Zukunft mit Videos und Inseraten um Lehrpersonal werben müssen, ist laut der Aussagen der zuständigen Personen somit eher unwahrscheinlich.

