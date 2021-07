Ob-/Nidwalden Geplante Radarstandorte bleiben geheim Wo im Kanton Luzern die Blitzer stehen, weiss man seit neustem. Anders sieht es in Nid- und Obwalden aus. Matthias Piazza 08.07.2021, 16.30 Uhr

Im Sonnenbergtunnel steht ein Blitzer, ebenso an der Luzerner Spitalstrasse: Das weiss man, wenn man die Website der Luzerner Polizei besucht. Seit Montag listet sie auf, wo sich die fest installierten und halbstationären Radaranlagen im Kanton Luzern befinden – «zur Erhöhung der Verkehrssicherheit», wie sie auf Facebook schreibt. Eigentlicher Auslöser für die wöchentlich aktualisierten Veröffentlichungen ist allerdings ein politischer. Der Udligenswiler SVP-Kantonsrat Daniel Keller verlangte dies schon 2019 in einer Motion. Die Luzerner Regierung befürwortete das Ansinnen und schliesslich auch der Kantonsrat, wenn auch knapp, mit 57 zu 47 Stimmen.

In Obwalden präsentiert sich die Situation anders. «Das war noch nie ein politisches Thema», wie Christoph Amstad, Vorsteher des Sicherheits- und Justizdepartementes, auf Anfrage sagt. Auch er selber mache sich dafür nicht stark:

«Aus polizeitaktischer Sicht gibt es meiner Meinung nach keinen Grund, Radarstandorte im Voraus zu veröffentlichen.»

Zumindest die gut sichtbaren semistationären Anlagen sehe man ja schon von weitem, mit entsprechender präventiver Wirkung. In Obwalden werden Ort und Zeitpunkt der Geschwindigkeitsmessungen im Nachhinein veröffentlicht. Auch dies könne präventiv wirken.

Geschwindigkeitsbussen in der Höhe von jährlich 2,3 Millionen Franken

Während ungefähr 250 Tagen ist die semistationäre Anlage jährlich im Einsatz. Dabei erfasst sie etwas mehr als eine Million Fahrzeuge. Davon sind um die 2 Prozent zu schnell. Bei den mobilen Geschwindigkeitskontrollen sind ungefähr 5 Prozent der rund 200'000 erfassten Fahrzeuge zu schnell. Bei der stationären Anlage im Loppertunnel fahren 0,03 Prozent der Fahrzeuge schneller als erlaubt. Rund 2,35 Millionen Franken spült dies jährlich in die Obwaldner Staatskasse. Trotzdem mache man dies nicht wegen der Einnahmen, auch wenn diese budgetiert seien. «Viele Unfälle entstehen wegen zu schnellen Fahrens. Mit Geschwindigkeitskontrollen können wir Unfälle minimieren», hält Christoph Amstad fest.

Er glaube nicht, dass das vorgängige Publizieren von Radarstandorten eine spürbare Verbesserung der Verkehrssicherheit zur Folge hätte.

«Eine Minderheit wird wohl regelmässig diese Website konsultieren. Ich bin gespannt, welche Erfahrungen die Luzerner Polizei machen wird.»

Übrigens: Auch wer im Kanton Luzern unterwegs ist und nun meint, mit ein paar Klicks im Internet bald jederzeit zu wissen, wo die Polizei kontrolliert, irrt sich. Denn die Luzerner Polizei führt zu jeder Tages- und Nachtzeit und im ganzen Kantonsgebiet mit mobilen Geräten oder mit Nachfahrmessungen Tempokontrollen durch. Zudem wird auch die Aktualität der Liste nicht garantiert.

Nidwaldner Justiz- und Sicherheitsdirektorin wäre von ähnlichen Vorstössen nicht überrascht

Ähnlich ablehnend äussert sich seine Nidwaldner Amtskollegin, Justiz- und Sicherheitsdirektorin Karin Kayser:

«Ich mag bezweifeln, dass eine Veröffentlichung der Standorte der Radaranlagen eine förderliche Wirkung für die Verkehrssicherheit hat. Veröffentlicht würden ja nur die stationären und semistationären Anlagen und von deren gibt es im Kanton Nidwalden nur deren drei beziehungsweise ein Gerät.»

Zudem würde dies einmal pro Woche erfolgen, sodass nicht jederzeit eine aktualisierte Auflistung sichergestellt sei. Von der Veröffentlichung der mobilen Anlagen würde auch in den anderen Kantonen abgesehen, da diese jeweils nur ein paar Stunden am selben Ort aufgestellt seien. Der Effekt der Verkehrssicherheit sei grösser, wenn der Autofahrer überall und jederzeit mit Geschwindigkeitsmessungen rechnen müsse, ohne «Vorwarnung». Sie schliesse allerdings nicht aus, dass nun nach Luzern auch in Nidwalden politische Vorstösse eingereicht würden, mit der Forderung, die Radarstandorte transparent zu machen. Auch wenn sie der Haltung der Gesamtregierung nicht vorgreifen wolle: Sie selber würde eine solche Motion wohl zur Ablehnung empfehlen.

In Nidwalden werden jährlich 41 Geschwindigkeitsmessungen bei semistationären Anlagen und 251 bei mobilen Anlagen durchgeführt. Die jährlichen Einnahmen liegen bei rund 4 Millionen Franken. Aussagen über Übertretungsquoten seien nicht möglich, weil sie sehr individuell seien.