Töff-Blutspende auf dem Glaubenberg

Reportage Blut für Brüder und Schwestern – die Biker auf dem Glaubenberg zeigen sich spendierfreudig wie nie Das Töff-Blutspendertreff auf dem Pass ist seit Jahrzehnten ein Publikumsmagnet. 550 Leute haben sich am Wochenende zum Spenden aufgemacht. Rekord. Roger Rüegger 04.07.2021, 17.30 Uhr

Hunderte von Töfffahrern trafen sich zur Blutspendenaktion auf dem Glaubenberg. Bilder: Boris Bürgisser (Glaubenberg, 3. Juli 2021)

Die Fahrt auf zwei Rädern von Entlebuch her über den Glaubenberg ist fantastisch. Ein gemütlicher Fahrstil empfiehlt sich. Einerseits kann man sich kaum an der atemberaubenden Flora sattsehen, andrerseits muss man nahe der Passhöhe auf 1543 Meter über Meer jederzeit mit Braunvieh auf der Strasse rechnen. All jene Biker, die den Pass regelmässig befahren, wissen Bescheid.

Solche waren am Wochenende zahlreich anwesend. Die Töff-Blutspende beim Berghotel Langis ist fast wie ein alljährliches Familientreffen. Zumindest ergibt sich dieser Eindruck, wenn man sich bei den Leuten umhört, die zum Blutspenden angereist sind. Dieter Aerni aus dem aargauischen Ammerswil etwa fährt seit über 30 Jahren hoch, um sein Blut zur Verfügung zu stellen. «Man kann mich wohl als Glaubenberg-Veteran bezeichnen. Ich bin praktisch von Anfang an dabei. Als Angy Burri mit den Apaches hier aufgetreten ist, habe ich schon Blut gespendet», gibt der 57-jährige Moto-Guzzi-Fahrer Auskunft, während sein Blut fliesst. Für ihn ist das Blutspenden Ehrensache. Einerseits aus Solidarität und auch, weil man als Motorradfahrer nie ausschliessen könne, einmal selber auf Blutreserven angewiesen zu sein.

Blutspendefachfrau Darin Hänni nimmt Dieter Aerni aus Ammerswil Blut ab. Bilder: Boris Bürgisser (Glaubenberg, 3. Juli 2021)

300'000 Blutentnahmen pro Jahr schweizweit

Solche Worte hört Adrian Fluri gerne. «Wir freuen uns, dass wir den Anlass trotz Corona wie geplant durchführen können», sagt der Leiter Marketing und Kommunikation der Interregionalen Blutspende SRK. Die Lagerbestände seien in einigen Blutgruppen kritisch tief. Laut Fluri benötigen in der Schweiz vier von fünf Personen mindestens einmal im Leben ein Produkt, welches aus Blut hergestellt wird, oder eben eine Transfusion. Rund 700 Blutentnahmen rechnet man in der Schweiz durchschnittlich pro Tag, das entspricht hoch gerechnet 300'000 Entnahmen im Jahr.

Die Spende auf dem Glaubenberg ist eine der grösseren Aktionen in der Schweiz. Letztes Jahr haben 507 Männer und Frauen gespendet. «Das war bis an diesem Wochenende ein Rekord auf dem Platz», sagt Fluri am Samstagmorgen. Besonders wertvoll sei der Anlass heuer, weil im letzten Jahr viele andere Blutspenden nicht durchgeführt werden konnten. «Wir organisieren auch etliche Blutspenden mit grösseren Unternehmen zusammen. Von denen sind im letzten Jahr die meisten ausgefallen, da entweder das Gros an Personal im Homeoffice arbeitete oder aber weil die Schutzkonzepte schlicht keine Blutspende zuliessen.»

Schutzkonzepte mussten natürlich auch in den beiden Zelten eingehalten werden. «Hesch d Händ desinfiziert», fragt der bärtige Helfer des christlichen Motorrad-Klubs «Jesus Wings» jeden und jede, die sich in die Schlange stellt, um Blutdruck zu messen, bevor es eine Blutmessung und ein Gespräch mit der Blutspendefachfrau gibt. Die Biker stehen auf den frühen Wurm, schon eine halbe Stunde nach Beginn sind die Plätze an den Tischen und Liegen permanent besetzt.

Am Sonntagabend gingen laut Fluri 550 Spenden ein, neuer Rekord. Besonders erfreut zeigt er sich, dass sich über 100 Neuspender eingefunden haben. «Das hat uns positiv überrascht. Schön, dass sich viele junge Leute dazu entschliessen», sagt er.

Teil einer sinnvollen Sache sein

Pius Hodel aus Grosswangen lässt den Blutdruck messen.

Hilfe beim Auffüllen der knappen Reserven leistet auch Pius Hodel gerne. Der 52-Jährige hat sich am Samstagmorgen zeitig in Grosswangen auf seine BMW R NineT geschwungen, um seinen Teil an einer sinnvollen Sache beizutragen, wie er sagt. Zum ersten Mal spendete er in der RS, dann machte er eine Pause. Seit er auf dem Motorrad unterwegs ist, trifft man ihn regelmässig beim Blutspenden.

«Man geht einfach hin, für mich ist es eine Selbstverständlichkeit als Töfffahrer. Unser Image hat in den 80er-Jahren stark gelitten, solche Geschichten zeigen, zu Unrecht.»

Das zeigt das Beispiel des 56-jährigen Martin Wahlen aus Bern. Als Spender ein Neuling auf dem Glaubenberg, aber sonst vermutlich einer der fleissigsten Blutspender überhaupt. «Das ist meine 91. Spende. Das braucht es und ich habe zudem das Gefühl, dass es meinem Körper gut bekommt, wenn ich regelmässig spende», so der Berner.

Das Vorgespräch ist abgeschlossen: Martin Wahlen aus Bern ist bereit für die Blutspende.

Auch vereinzelte Frauen strecken ihren Arm hin. Simone Marty aus Äeschau zum Beispiel spendet, so oft sie kann. «Wenn möglich, gehe ich alle drei Monate. Mein Vater nahm uns Kinder immer mit, ich bin damit aufgewachsen», sagt die 22-jährige Emmentalerin, die zum ersten Mal auf dem Glaubenberg zum Spenden ist. Sie ist als Sozia bei ihrem Freund Sandro Schütz auf einer XT 600 mitgefahren. Der 21-jährige Biker aus Häusermoos ist ein Blutspende-Neuling. Dafür hat er als Geschenk eine Giswiler Stockwurst bekommen.

Begleitet werden die beiden von Roger Neuenschwander (48) und seiner Frau aus Wyssachen. «Wir kommen wieder», verspricht die Vierergruppe, startet die Bikes und fährt in Richtung Sarnen los. Natürlich ebenfalls gemütlich, denn auf der anderen Seite des Glaubenbergs ziehen Wolken auf – und es soll vereinzelt geblitzt haben, wie Töfffahrer berichten, die von Obwalden her hochfuhren.