Bodybuilding Obwaldner Urs Zumstein ist Schweizer Meister In Estavayer-le-Lac konnte er sich gegen seine Konkurrenten durchsetzen. Peter Wälti wurde Zweiter seiner Kategorie. Florian Pfister 11.11.2021, 17.19 Uhr

Zwei Obwaldner erreichten gute Resultate an den Bodybuilding-Schweizer-Meisterschaften in Estavayer-le-Lac. Urs Zumstein konnte sich am vergangenen Wochenende in der Kategorie Bodybuilding bis 70 Kilogramm gar den Sieg sichern. Er ist mehrfacher Schweizer Meister, zuletzt konnte er diesen Titel im Jahr 2018 gewinnen. Er sei sehr angespornt gewesen, nachdem er vier Wochen zuvor in Sempach an der Herbstmeisterschaft den vierten Platz holte. «Seither konnte ich meine Form verbessern», sagt Urs Zumstein. «Das brauchte es, sonst hätte ich sicher nicht gewonnen.» Der Sieg sei für ihn eine schöne Bestätigung, dass sein Plan aufgegangen ist.

Urs Zumstein ist Schweizer Meister in der Kategorie Bodybuilding bis 70 Kilogramm. Bild: PD

Peter Wälti, der an der Herbstmeisterschaft den Sieg holte, klassierte sich nun auf dem 2. Rang in der Kategorie Men’s Physique. Urs Zumstein sagt zu seiner Leistung: «Peter Wälti war in einer hervorragenden Verfassung und hatte am Schluss einfach das Glück nicht auf seiner Seite. Er hat sich in diesem Jahr enorm gesteigert.»

Für die beiden Obwaldner, welche aber inzwischen beide in Nidwalden wohnen, geht es am kommenden Wochenende bereits weiter. Sie starten am Rhein-Neckar-Pokal im deutschen Hockenheim.