Obwaldner Regierung nimmt Stellung zu Abwanderung von Studierten

«Braindrain» Junge Berufsleute verlassen den Kanton Obwalden nach ihrer Ausbildung: So will die Regierung dagegen vorgehen Der Kanton bezahlt jährlich hohe Kosten für die Ausbildung von Studentinnen und Studenten – doch längst nicht alle arbeiten später auch im Kanton Obwalden. Wie lässt sich dieses Phänomen bekämpfen? Manuel Kaufmann 22.10.2022, 14.26 Uhr

Stopp dem «Braindrain» – zu viele gute Köpfe und Hände wandern ab! So lautet der Titel einer Interpellation, welche die Obwaldner SVP Fraktion an den Regierungsrat richtete. Sie thematisieren damit die Abwanderung von jungen Obwaldnerinnen und Obwaldnern nach ihrer Ausbildung. Ob ans Ausland oder an andere Kantone, Obwalden verliere jedes Jahr grosses Potenzial an jungen, bestqualifizierten Berufsleuten, so das Anliegen der Fraktion und Erstunterzeichner, Kantonsrat Peter Wild (Engelberg).

Die Abwanderung junger Berufsleute bereitet der SVP Obwalden Sorgen. Bild: Ruben Bonilla Gonzalo / Moment RF

Wie viele ehemalige Obwaldner Studierende für den Beruf wieder in ihren Heimatkanton zurückkehren, dazu gebe es keine Zahlen des Bundesamtes für Statistik BFS, schreibt der Regierungsrat in seiner Antwort. Denn das BFS erhebe nur Zahlen zu den Wohn-, nicht aber den Arbeitsorten. Diese aber zeigen: Etwas weniger als die Hälfte der Hochschulabsolventinnen und -absolventen leben fünf Jahre nach ihrer Ausbildung immer noch beziehungsweise wieder im Kanton Obwalden (Zeitraum 2017 bis 2021).

Der Regierungsrat hebt jedoch hervor, dass sich rund ein Viertel in den Nachbarkantonen Luzern und Nidwalden niederlässt, und somit rund drei Viertel der hochqualifizierten Obwaldnerinnen und Obwaldner der Zentralschweiz erhalten blieben.

Sollten einheimische Bewerbende bevorzugt werden?

Ein «Braindrain» könne erst beklagt werden, wenn daraus negative Effekte für den Standortkanton entstehen, schreibt die Regierung weiter. Solange die Arbeitgebenden im Kanton Obwalden die ausgeschriebenen Stellen besetzen können, spiele die Herkunft der Arbeitskräfte eine untergeordnete Rolle. Denkbar sei es, dass die Verbundenheit zum Kanton bei einheimischen Bewerberinnen und Bewerbern zu einer höheren Verweildauer einer Stelle führe. Dies wäre laut Regierung ein Argument für Arbeitgebende, einheimische Hochqualifizierte zu bevorzugen.

Auf die Frage der Interpellanten, mit welchen Massnahmen man das Phänomen bekämpfen wolle, antwortet der Regierungsrat: «Der Regierungsrat sieht seine Verantwortung generell in der Schaffung optimaler Rahmenbedingungen zur Positionierung des Kantons Obwalden als attraktiven Lebens- und Arbeitsraum.»

Um Hochqualifizierte an den Kanton Obwalden zu binden, unterstütze die Regierung verschiedene Projekte wie etwa den Tüftelpark Pilatus in Alpnach, den Anlass Sprungbrett Zentralschweiz, das CSEM Zentralschweiz mit Standort in Alpnach, die Alumni-Netzwerke der Kantonsschule Obwalden, der Stiftsschule Engelberg und der Sportmittelschule Engelberg sowie den Verein Justizforschung Obwalden und die Universität Luzern beim Aufbau einer universitären Forschungsinstitution im Kanton Obwalden.

Regierung offen für finanzielle Unterstützung der Wirtschaft

Welche finanziellen Mittel der Kanton gegen «Braindrain» einsetzt, wollte die SVP Fraktion weiter wissen. Man setze erhebliche Mittel für die generelle Standortförderung ein, heisst es seitens der Regierung. Diese nach ihrem Beitrag zur «Braindrain»-Bekämpfung einzugrenzen, sei nicht möglich. Für konkrete Vorschläge der Wirtschaft zur Stärkung des Kantons Obwalden habe die Regierung ein offenes Ohr. Auch sei man bereit, für die Standortförderung die Unterstützung durch Bundesgelder (NRP-Gelder) zu prüfen.

Zudem teilt der Regierungsrat die Ansicht, dass ein regionales Netzwerk für hochqualifizierte Arbeitskräfte hilfreich wäre, «um einheimische hochqualifizierte Arbeitskräfte an den Kanton Obwalden zu binden.»

Eine Schnittstellenposition an den Obwaldner Gymnasien zu positionieren, die beratend zu Schule, Laufbahn und beruflichen Perspektiven zur Verfügung steht, sei nicht zu prüfen. Denn diese existiere bereits mit der Berufs- und Studienberatung Nidwalden im Auftrag des Kantons Obwalden.

Die SVP Fraktion zeigt sich zufrieden, dass die Regierung bereit dazu ist, Projekte der Wirtschaft zu unterstützen. Es gehe mit dieser Interpellation auch darum, zu zeigen, dass das Interesse da ist, den Standort Obwalden zu fördern, und dass die SVP Obwalden dieses unterstütze.