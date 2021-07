Brünigschwinget: Leere Zuschauerränge sorgen für Defizit

Brünigschwinget Leere Zuschauerränge führen zu einem Loch in der Kasse Der Brünigschwinget musste in diesem Jahr ohne Zuschauer stattfinden. Für OK-Präsident Walter von Wyl bleibt es die richtige Entscheidung. Florian Pfister 26.07.2021, 19.00 Uhr

Sportlich gingen die Berner als klarer Sieger vom Sägemehl. Am Brünigschwinget gingen 12 von 19 Kränzen an die Berner Delegation. Kilian Wenger bezwang im Schlussgang seinen Teamkollegen Ruedi Roschi und geht als Sieger aus den Berner Festspielen heraus. Die Innerschweizer holten sich vier Kränze. Die Schwingfans konnten die Duelle lediglich am Fernsehen live mitverfolgen. Die Ränge blieben leer. Nur die Schwinger, Betreuer, Helfer und Medienschaffenden nahmen auf der Tribüne Platz.

Leere Ränge hinter den Schwingern Joel Strebel (links) und Ruedi Roschi. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Brünig, 25. Juli 2021)

Die 6000 Zuschauerplätze blieben leer. Immerhin konnte der Brünigschwinget in diesem Jahr durchgeführt werden. 2020 mussten die Organisatoren das Schwingfest absagen. Für das OK sei es ein grosses Ziel gewesen, den Anlass mit der vom Eidgenössischen Schwingerverband (ESV) genehmigten Teilnahme von 120 Schwingern durchführen zu können.

Die Begeisterung steht im Vordergrund

An Motivation mangelte es dem OK nie, auch wenn bereits klar war, dass der Brünigschwinget ohne Zuschauer stattfinden würde. «Es geht um die Schwinger und darum, dass sie aktiv ihrer Sportart nachgehen können», sagt OK-Präsident Walter von Wyl. «Sonst müsste man den Anlass ja gar nicht durchführen.» Die Begeisterung für den Schwingsport steht bei allen Organisatoren und Helfern im Vordergrund. Die leere Arena sorgte für eine gespenstige Stimmung ganz ohne Zuschauer. Walter von Wyl sagt dazu:

«Wenn keine Zuschauer da sind, ist auch keine Stimmung vorhanden.»

Ein einzelner Zuschauer in der Arena. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Brünig, 25. Juli 2021)

Die Bilder hätten an diesem Wochenende nicht unterschiedlicher sein können. Die Schweizer Fussballstadien waren erstmals seit langem wieder gefüllt gewesen, die Ränge auf dem Brünig blieben hingegen leer. War es die richtige Entscheidung, auf Zuschauer zu verzichten? Ganz klar ja, meint Walter von Wyl. Auch bei einer Durchführung mit den inzwischen erlaubten 1000 Zuschauern hätten die Organisatoren die Schutzmassnahmen wegen der engen Platzverhältnisse in der Brünig-Arena nicht gewährleisten können.

Ein Einlass nur mit Covid-Zertifikat wie beispielsweise in der Swissporarena in Luzern sei nie in Frage gekommen.

«Der Schwingsport soll für alle offen sein»,

sagt Walter von Wyl. Ein Trostpflaster sei gewesen, dass das Schwingfest live am Fernsehen übertragen wurde. «Das ist wichtig für die Leute, die gekommen wären, aber auch für alle anderen Personen, die gerne Schwingen schauen», sagt Walter von Wyl.

Schwingfest kostete rund 40'000 Franken

Walter von Wyl, OK-Präsident des Brünigschwingets. Bild: Robert Hess (Sarnen, 21. Juli 2021)

Keine Zuschauer bedeuten auch, dass es weniger Infrastruktur und Helfer brauchte. «Man war es gar nicht gewohnt, sich so frei auf dem Areal bewegen zu können», sagt Walter von Wyl. Zwar wurde eine kleine Festwirtschaft für die anwesenden Personen geführt, dennoch reichen diese Einnahmen bei weitem nicht, um ein Defizit zu verhindern. Die Höhe des Defizits kann Walter von Wyl noch nicht beziffern. Sagen kann er jedoch bereits: Ein Fest ohne Zuschauer generiert für die Organisatoren einen Aufwand von rund 40 000 Franken. Zudem fehlen den Dienstleistern rund um das Fest die Einnahmen.



Wie geht es nun weiter? «Das Loch in der Kasse können wir durch Gönnerbeiträge und Reserven stopfen», sagt Walter von Wyl. «Nun ist zu hoffen, dass wir im kommenden Jahr wieder Zuschauer empfangen dürfen. Ich bin optimistisch, aber man weiss ja nie, wie sich die Pandemie entwickelt.»