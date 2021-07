Gutes Geschäftsjahr für die Brunni-Bergbahnen

Brunni-Bahnen trotzen Corona Bergbahnen erzielen trotz Pandemie zweitbestes Resultat der Firmengeschichte Während andere Betriebe unter den wirtschaftlichen Folgen der Coronapandemie leiden, war es für die Brunni-Bahnen Engelberg AG eines der erfolgreichsten Geschäftsjahre seit jeher. Kristina Gysi 30.07.2021, 17.03 Uhr

Angesichts ihrer aktuellen Jahreszahlen schienen die Brunni-Bahnen Engelberg dem Pandemiejahr 2020/2021 zu trotzen. So schreiben die Bergbahnen in dieser Saison das zweitbeste Resultat seit Beginn der Firmengeschichte. Der Gesamtumsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 12,5 Prozent, obwohl der Betrieb von Restaurants und Liftanlagen im Winter zeitweise eingestellt werden musste. Das Geschäftsjahr dauerte vom 1. Mai 2020 bis zum 30. April 2021.

Nicht nur mit der Gondel geht es bergauf: Die Brunni-Bahnen verzeichnen ein Geschäftsjahr mit erfreulichen Zahlen. Bild: PD

Das Jahr startete für die Bergbahnen ungewiss. Aufgrund der coronabedingten Schliessungen konnte die Sommersaison 2020 erst am 6. Juni eröffnet werden. Jedoch hat das gute Wetter mit vielen inländischen Touristen einem Umsatzeinbruch vorgebeugt. Weniger Gäste als im Vorjahr waren es trotzdem: Die Besucherzahl sank um 13 Prozent, was sich auf den Verkehrsumsatz auswirkte. Dieser ist mit 1,7 Millionen Franken um 15 Prozent tiefer als noch im Vorjahr, wie die Bergbahnen in einer Medienmitteilung schreiben.

Gutes Wetter sorgte für perfekte Bedingungen

Roman Barmettler, Geschäftsführer der Brunni-Bahnen Engelberg AG. Bild: PD

Verheissungsvoller war der Start in die Wintersaison. Schon im November lag in der Region Schnee, darauf folgten viele Tage mit schönem Wetter, womit alle Anlagen für die Wintersportler geöffnet werden konnten. Jedoch musste der Skibetrieb aufgrund der Verordnungen des Bundes vom 22. bis zum 29. Dezember eingestellt werden. Erfahrungsgemäss zähle dieser Zeitraum zu den umsatz- und frequenzstärksten Tagen der Wintersaison. Eine Steigerung der Frequenzen gab es trotzdem. Gezählt wurden total 238'000 – dreimal so viel wie im Vorjahr. Roman Barmettler, Geschäftsführer der Brunni-Bahnen Engelberg AG, sagt:

«Gerade im Januar und im Februar hatten wir einige schöne Wochenenden, hinzu kam der viele Schnee, der sich dank tiefer Temperaturen in der Nacht festsetzen konnte und so für optimale Bedingungen sorgte.»

Einen neuen Rekord schaffte die Berglodge mit rund 2'900 Übernachtungen. Zusammen mit den restlichen Gastronomiebetrieben wurde ein Gesamtumsatz von rund 1,8 Millionen Franken erzielt. Der grosse Einbruch blieb also trotz der temporären Schliessungen aus. Die Rekordzahlen der Berglodge führt Barmettler vor allem auf die Zahlungsbereitschaft der Besuchenden zurück. «Ich denke, viele Gäste haben eine Auszeit in den Bergen gesucht. Hinzu kam, dass viele Hotels und Ferienwohnungen bereits ausgebucht waren.» Man sei wohl bereit gewesen, sich etwas zu gönnen und wollte die Piste direkt vor den Füssen haben, meint Barmettler. Zudem sei die Berglodge erst vor zwei Jahren umgebaut worden, was wohl die Attraktivität für einige Wintergäste erhöht habe.

Aussicht auf Engelberg aus der Brunni-Bahn. Bild: PD/Philipp Schmidli

Gegenüber dem Vorjahr, das mit 180’000 Gästen die tiefste Besucherzahl der letzten zehn Jahre aufwies, konnten sich die Brunni-Bergbahnen also etwas erholen. Rund 210'000 Menschen besuchten das Brunni und die Klostermatte im Jahr 2020/21. Damit steigerte sich der Gesamtumsatz um 12,5 Prozent zum Vorjahr auf 6,5 Millionen Franken. Es liegt ein Gewinn von 242'000 Franken vor.

Es gibt nie genügend Sonnenplätze

Aufgrund der guten Zahlen konnte das Fremdkapital von 1,1 Millionen Franken zurückerstattet werden. Zudem wurde in den Ausbau weiterer öffentlicher Toiletten und in den Umbau vom Ochsenmattengaden zum zukünftigen «Pizza-Gadä» investiert. In ihrer Mitteilung schreiben die Brunni-Bahnen von weiteren Investitionen. Oder wie es Barmettler formuliert: Man wolle nicht stehenbleiben.

«Es wird derzeit darüber diskutiert, wie es weitergeht, wenn die Konzessionen beim Schonegg-Skilift auslaufen.»

Sicher ist aber, dass im Bereich Gastronomie nie genügend Platz vorhanden ist: «Wir sind ein Geniesserberg, die Leute bleiben gerne etwas sitzen.» Gerade in den Monaten Februar und März könne es nie genügend Sonnenplätze haben.

Für Barmettler, der die Geschäftsleitung der Brunni-Bahnen erst seit Anfang Juni innehat, sind die Zahlen höchst erfreulich. Nebst dem finanziellen Aspekt habe er sich bereits gut in seinem neuen Amt eingelebt: «Es ist ein sehr familiärer Berg, einerseits aufgrund der Gäste, andererseits wegen des Teams», so Barmettler. «Ich wurde sehr gut aufgenommen.»