«Sarneraatal 2050»: Dieses Buch soll Obwalden zum Denken anregen

Buchvernissage «Sarneraatal 2050»: Eine Einladung, öffentlich über die künftige Entwicklung des Kantons nachzu­denken Streusiedlungen schonen, Zentren stärken – und vergangene Fehler nicht mehr wiederholen: Im Sarneraatal gibt es eine Vision zur Entwicklung von Siedlung und Landschaft. Kanton, Gemeinden und Bevölkerung sollen sie mittragen. 30.09.2021, 16.00 Uhr

Gerold Kunz als Redaktor übergibt dem Obwaldner Baudirektor Josef Hess das Buch «Sarneraatal 2050». Bild: Romano Cuonz (Sarnen, 29. September 2021)

«Mit der Publikation ‹Entwicklung von Siedlung und Landschaft im Sarneraatal bis 2050› wollen wir Fachleute unsere Visionen in die Bevölkerung tragen», erklärte Architekt und Mitherausgeber Gerold Kunz anlässlich der Buchvernissage. Zu den gegen 150 Leuten im Sarner Metzgernsaal sprach er Klartext:

«Die Zukunft liegt in Ihrer Hand,

die Bevölkerung bestimmt, welchen Stellenwert sie Raumplanungsfragen in Zukunft geben will, sie bestimmt den Kurs der Entwicklung und trägt die Verantwortung.»

Warum aber brauchte es – nach der Ausstellung im Historischen Museum, Podiumsdiskussionen und Workshops – nochmals eine 160-seitige, reich bebilderte Publikation? Karl Vogler als Präsident des federführenden Vereins «Kulturlandschaft – Landschaft und Kultur Obwalden» erklärte es so: «Weil Ausstellungen und Veranstaltungen vergänglich sind, unser Anliegen aber weiterleben und weiterwirken soll, haben wir entschieden, die Essenz von all den Arbeiten, die in vier Jahren entstanden sind, in einem Buch festzuhalten.» Gleich acht Textautoren und fünf namhafte Fotografen waren an diesem Werk beteiligt. Die Projektverantwortung trug der Sarner Toni Durrer.

Entscheidende Grundsätze für die Zukunft

Am Projekt massgeblich beteiligt war die IG Baukultur Obwalden. Diese Gruppe von unabhängigen Architekten war angefragt worden, sich Gedanken über die künftige Siedlungsentwicklung im Sarneraatal zu machen. Ihr Mitglied, der Sarner Architekt Eugen Imhof, formulierte den wichtigsten Grundsatz für eine Zukunftsvision:

«Wir leben im Sarneraatal in einem zusammenhängenden Kulturraum, in dem einheitliche Kriterien zur Beurteilung der Baukulturfragen angewendet werden müssen.»

Rückblickend auf das, was in vergangenen Jahrzehnten geschehen ist, meinte er: «Da beschleicht uns das Gefühl, dass die drastischen Veränderungen kaum einer übergeordneten Zielvorstellung entsprungen sein konnten.» Vieles sei aus kurzfristigen Überlegungen und Interessen von Einzelnen oder in der Auslegung einer sehr föderalistischen Gemeindeautonomie entstanden.

Alt Nationalrat Karl Vogler stiess ins gleiche Horn: «Die Dörfer im Talboden wachsen immer mehr zusammen und verlieren ihre Grenzen.» Beschauliche Weiler hätten ihren ländlichen Charakter verloren und Dutzende alte Bauernhäuser seien abgebrochen worden. Um all dem Einhalt zu gebieten, stipuliert die neue Publikation einen weiteren Grundsatz: «Wir wollen die Streusiedlung schonen und die Zentren stärken, indem wir an geeigneten Orten verdichten und in den ländlichen Gebieten wertvollen Baubestand qualitätsvoll umsetzen.»

Das Kind wird auch beim Namen genannt: Im Gebiet Sarnen-Nord will man einen Siedlungsschwerpunkt schaffen. Der soll 60 Prozent des bis 2050 prognostizierten Bevölkerungswachstums von bis zu 6000 Personen aufnehmen. In Bauten, die in einem selbstbewussten städtischen Bautypus gestaltet sind. Im Gegenzug setzt man das Ziel, die landesweit einzigartigen Streusiedlungen im Giswiler Grossteil sorgsam weiterzuentwickeln. Ohne, dass sie ihre Identität verlieren.

Vision genau zum richtigen Zeitpunkt

In einem hochkarätig besetzten Podium unter der Leitung von Autor Gerold Kunz wurde die Vision diskutiert. Einige Kernaussagen: Baudirektor Josef Hess erklärte, dass die Vision 2050 genau zum richtigen Zeitpunkt komme. «Jetzt geht es darum, Ortsplanungen vorzubereiten und dabei die wichtigen Themen innere Verdichtung von Siedlungen und Umgang mit Streusiedlungen zu diskutieren», pointierte er.

Giswils Gemeindepräsident Beat von Wyl meinte: «Wir nehmen gerne die Anregungen der Fachleute auf, um Instrumentarien zu erarbeiten, damit wir auch in Zukunft in unserer wunderschönen Landschaft leben und arbeiten und Landwirtschaft betreiben können.» In der Frage, wohin die Zukunft gehen solle, herrsche grosse Einigkeit. Der Sarner Leiter Planung, Yvo Näpflin, nahm die Visionen «interessiert» auf. Sagte:

«Es ist schön, dass die Ideen so breit diskutiert werden, damit man Fehler der Vergangenheit in Zukunft nicht mehr macht und Siedlungen bewusst entwickeln kann.»

Stefan Kunz, der mit der Hochschule Luzern eine wesentliche Arbeit geleistet hatte, sprach von einem guten Startpunkt. Ermahnte aber: «Nur wenn wir die Vision, die wir haben, in die Bevölkerung tragen, kann die Entwicklung in eine gute Richtung gehen.» IG-Baukultur Architekt Reto Durrer pflichtete ihm voll bei. Sagte: «Für uns ist mit der Publikation ein langjähriges Projekt abgeschlossen, nun muss eine breite Bevölkerung eine Vision entwickeln, wie das Sarneraatal in 30 Jahren aussehen soll.»

Die Publikation «Sarneraatal 2050 – Vision zur Entwicklung von Siedlung und Landschaft» ist im Buchhandel erhältlich. ISBN:978-3-033-07980-9