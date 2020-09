Corona macht Obwalden beim Budget einen Strich durch die Rechnung Obwalden budgetiert für nächstes Jahr mit einem kleinen Plus. Dafür muss aber die Schwankungsreserve angezapft werden. Matthias Piazza 23.09.2020, 16.14 Uhr

Für nächstes Jahr will die Obwaldner Regierung 327,7 Millionen Franken einnehmen und 326,6 Millionen Franken ausgeben. Mit dieser schwarzen Null, dem Ertragsüberschuss von 1,1 Millionen Franken, sprach Finanzdirektorin Maya Büchi von einem ausgeglichenen und gesetzeskonformen Budget, als sie dieses am Mittwoch präsentierte. «Das zeigt uns, dass wir mit den aufgegleisten Sparmassnahmen auf dem richtigen Weg sind.»

Allerdings musste die Regierung dafür die Schwankungsreserve anzapfen. 8 der 33,7 Millionen Franken wurden diesem Topf entnommen. Dies war ein Jahr zuvor noch nicht nötig. Trotz des budgetierten Defizits von 2,2 Millionen Franken für 2020 wurde damals die Reserve nicht verwendet. «Das neue Finanzgesetz, das der Kantonsrat wohl im Oktober in zweiter Lesung genehmigen wird, erlaubt dies nicht mehr», erklärt Maya Büchi das geänderte Vorgehen. Im neuen Finanzgesetz gibt die Nettoverschuldung des Kantons die Höhe des geforderten Ertragsüberschusses vor, der angepeilt werden muss. Für 2021 beträgt dieser 1,062 Millionen Franken.

Noch Anfang Jahr hatte es so ausgesehen, dass man auch 2021 nicht auf die Schwankungsreserve zurückgreifen muss und trotzdem ein ausgeglichenes Budget präsentieren kann. Doch die Coronapandemie stellte die Prognosen auf den Kopf. «Wir versuchten, die absehbaren Auswirkungen schon im Budget zu berücksichtigen. Vor allem die Steuern dürften im nächsten Jahr markant zurückgehen», ist Büchi überzeugt. Statt der 107,1 Millionen Franken rechnet sie nur mit 96,6 Millionen Franken Steuereinnahmen.

Trotz Stellenabbaus höhere Personalkosten

Positiv habe sich der im Jahr 2017 initiierte Abbau von 20 Stellen (alle über Fluktuation) ausgewirkt, der 2021 abgeschlossen werde. Trotzdem werden für nächstes Jahr mit 56,6 Millionen 700'000 Franken mehr budgetiert. Gemäss Maya Büchi sind dafür vor allem zwei Gründe verantwortlich. «Einerseits brauchen wir wegen der gestiegenen Schülerzahlen mehr Lehrer für die Kantons- und Berufsfachschule.» Andererseits muss der Kanton jährlich ein bis zwei Abgänge im Polizeikorps ersetzen und die Ausbildung der neuen Polizeianwärter finanzieren. Weil die Ausbildung mit zwei Jahren neu doppelt so lange dauert, muss nun ein Jahr früher rekrutiert werden, was die Kosten für nächstes Jahr erhöht, bis sich der Rhythmus wieder eingependelt hat.

Zudem will der Kanton für 2021 die Löhne für seine Angestellten leistungsbezogen erhöhen, wofür eine Lohnsummenentwicklung von 0,9 Prozent budgetiert wird. Mit der geplanten strukturellen Lohnanpassung um 0,5 Prozent will sich Obwalden zudem an das Lohnniveau der Nachbarkantone annähern. Am 2015 eingeführten Personalstopp werde noch immer festgehalten. Auf der Einnahmenseite habe sich die Steuererhöhung, die seit 2019 in Kraft sei, positiv ausgewirkt.

Gemäss Finanzverwalter gesunde Bilanz

Für nächstes Jahr rechnet der Regierungsrat mit Investitionen von 76,7 Millionen Franken. Durch die Mitfinanzierung von Dritten (Bund und Einwohnergemeinden) und durch die Entnahme von Vorfinanzierungen in der Höhe von 56,9 Millionen Franken reduzieren sich die Nettoinvestitionen auf 19,8 Millionen Franken. Ins Gewicht fallen nächstes Jahr vor allem Investitionen für die geplante Umfahrung Kaiserstuhl, die Hochwassersicherheit Sarneraatal sowie Darlehen der Neuen Regionalpolitik, wie Finanzverwalter Daniel Odermatt erläuterte.

Auf der mittelfristigen Agenda stehen zudem auch der Neubau der Psychiatrie und des Polizeigebäudes. Er sprach von einer gesunden Bilanz, auch wenn die Nettoschuld je Einwohner im kommenden Jahr voraussichtlich auf 1464 Franken ansteige, was einer mittleren Verschuldung entspreche. Für dieses Jahr wurde noch eine solche von 1352 Franken budgetiert.

Ein Sparpaket sei für 2021 nicht vorgesehen. «Doch müssen wir sorgsam mit den Finanzen umgehen», gibt Maya Büchi zu bedenken. «Vor allem die Coronapandemie müssen wir im Auge behalten. Wir wissen alle nicht, wie sie sich weiter entwickelt. Sie wird uns wohl noch mehrere Jahre beschäftigen.»

Der Kantonsrat berät das Budget an seiner Sitzung vom 3. Dezember.