Kloster Engelberg verschiebt Jubiläumsfeier auf 2021 Das Kloster muss eine weitere Veranstaltung des 900-Jahr-Jubiläums verschieben. Ausstellungen hingegen können bald wieder stattfinden. Florian Pfister 08.05.2020, 10.23 Uhr

Abt Christian Meyer (links) segnet den Brunnen und die Skulptur zu Ehren von Abt Adelhelm. Bild: PD

Wie das Kloster Engelberg in einer Medienmitteilung schreibt, wird die Jubiläumsveranstaltung vom 1. und 2. August 2020 verschoben. Der Einwohnergemeinderat Engelberg hat aufgrund des Veranstaltungsverbots entschieden, die Feier am 31. Juli und 1. August 2021 durchzuführen. Geplant gewesen wäre eine zweitägige Feier zum 900. Geburtstag von Kloster und Talschaft. Auch verschoben ist die offizielle Einweihung eines Brunnens und einer Skulptur von Abt Adelhelm im Klosterhof.

Dennoch sind noch nicht alle Jubiläumsveranstaltungen auf das nächste Jahr verschoben. «Wir sind guten Mutes, mit den noch zu erwartenden Lockerungen die eine oder andere Jubiläumsveranstaltung wie geplant durchführen zu können», lässt sich Abt Christian Meyer in der Medienmitteilung zitieren. Gute Nachrichten sind beispielsweise die erlassenen Lockerungen des Bundesrat betreffend den Museen. Das Historische Museum Obwalden, das Nidwaldner Museum und das Talmuseum in Engelberg führen am 21. Juni einen gemeinsamen Museumstag bei freiem Eintritt durch.