Nidwalden/Obwalden: Reaktionen zum Bundesratsentscheid

Bundesratsentscheid «Höchste Zeit»: Viele Branchen in Nid- und Obwalden atmen auf Keine Zertifikatspflicht, keine Masken mehr. Wir haben Reaktionen aus verschiedenen Branchen eingeholt. Viele freuen sich, mahnen aber auch weiterhin zur Vorsicht. 18.02.2022

Der Jubel ist bei den allermeisten gross. Fast alle Coronamassnahmen sind weggefallen. Nur die Isolation und die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr sowie in Gesundheitseinrichtungen bleiben bestehen. Doch ist nun auf einen Schlag wirklich wieder alles Friede, Freude, Eierkuchen?

«Es ist ein komisches Gefühl am Anfang», sagt Eros Coletto vom italienischen Spezialladen und Café Espresso in Stans.

«Wir müssen uns wieder daran gewöhnen.»

Es sei ein positiver Schritt, doch gelte es, vorsichtig zu bleiben.

Eros Coletta vom Café Espresso in Stans freut sich über das Arbeiten ohne Schutzmaske. Bild: Urs Flüeler/Keystone (17. Februar 2022)

Im Laden zeigen die Lockerungen bereits Wirkung: Bei Eros Coletto schauten wieder Leute vorbei, die er länger nicht mehr gesehen hat. «Es ist mega schön und macht Freude», sagt er. Die Mimik von seinen Gästen zu sehen, habe ihm besonders gefehlt. «Die Leute Lachen wieder. Jedenfalls sehe ich es wieder.»

Nun braucht es eine Anlaufzeit

Bruno della Torre, Präsident Gastro Obwalden. Bild: Pius Amrein

Für die Restaurants ist die kommende Fasnacht ein Segen. Nun können die Räumlichkeiten wieder gefüllt werden, der Beizenfasnacht im üblichen Rahmen steht nichts mehr im Weg. Doch auch sonst sind die wegfallenden Massnahmen eine Befreiung. «Wir sind riesig froh», sagt Bruno della Torre, Präsident von Gastro Obwalden. Er erwartet nun mehr Gäste, auch wenn viele über ein Zertifikat verfügten. «Die Leute akzeptierten die Lage und hatten das Zertifikat meist schon bereit», sagt Bruno della Torre. Dennoch gab es auch Herausforderungen. Besonders in den letzten Wochen sei es schwierig gewesen, die Maskenpflicht drinnen durchzusetzen. «Nun können wir zur Normalität zurückkehren.»

Nathalie Hoffmann, Präsidentin Gastro Nidwalden. Bild: PD

Der Schritt des Bundesrats sei «höchste Zeit» gewesen, sagt Nathalie Hoffmann, Präsidentin von Gastro Nidwalden. Und er komme unmittelbar vor der Fasnacht gerade rechtzeitig. Dennoch brauche es eine Anlaufzeit. «Die vergangenen zwei Jahre haben sich eingeprägt.» Man werde sich im Restaurant nicht gleich wieder auf den Füssen rumstehen. «Wir haben weiterhin Kunden, die Angst und Respekt vor dem Virus haben», sagt Hoffmann weiter.

«Man darf nun nicht das Gefühl haben, dass es den Restaurants jetzt sofort wieder gut geht.»

Härtefallgelder müssten den Unternehmern mindestens für das erste Quartal bereit gestellt werden. Wie es in den kommenden Monaten aussieht, werde sich zeigen.

Hoffen auf mehr Gäste auch in der Tourismusbranche

Josef Lussi-Waser, Präsident Nidwalden Tourismus. Bild: PD

Auch die Tourismusbranche ist erleichtert. «Wir dürfen wieder alle Gäste bedienen», sagt Josef Lussi-Waser, Präsident von Nidwalden Tourismus. «Auch die Mitarbeitenden der Gastro- und Hotelbranche dürfen sich darüber freuen, keine Zertifikate mehr kontrollieren und keine Maske mehr tragen zu müssen.» Wichtig sei besonders, dass die Bergbahnen auf die freiwilligen Kapazitätsbeschränkungen verzichten. Die langen Wartezeiten hätten für Unmut bei den Gästen gesorgt. In der engen Gondel sei die Maskenpflicht aber weiterhin akzeptiert.

Daniel Scardino, Geschäftsführer von Tourismus Obwalden. Bild: PD

Daniel Scardino, Geschäftsführer von Obwalden Tourismus, erhofft sich wieder mehr Gäste aus dem Ausland. «Gewisse Länder haben noch nicht die Freiheit, wie wir sie jetzt haben. Das kann ein Punkt sein, dass sich Reisende für die Schweiz entscheiden.» Doch auch Schweizer Gäste erwartet Scardino wieder mehr, auch aufgrund der anstehenden Sportferien. Dass die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr noch bestehen bleibt, ist für ihn kein Nachteil. «Wir sind inzwischen alle daran gewohnt und es ist keine neue Massnahme. Deshalb sehe ich es nicht als eine zusätzliche Einschränkung.»

Heime sehen die Maskenpflicht unterschiedlich

Theres Meierhofer-Lauffer, Vorstandsmitglied bei Curaviva Obwalden. Bild: Marion Wannemacher

Der Schutz vulnerabler Personen war für Bund und Kantone stets ein besonderes Anliegen. Trotzdem begrüsst Theres Meierhofer-Lauffer, Vorstandsmitglied des kantonalen Verbandes der Betagteninstitutionen Curaviva Obwalden, die raschen Öffnungsschritte in der gegenwärtigen Situation.

«Wir hatten diese erwartet»,

sagt sie und hofft gar: «Dass wir auch in den Heimen die Masken bald eigenverantwortlich einsetzen können. Für das seelische Wohl der Bewohner ist es wichtig, dass wir maskenfrei mit ihnen kommunizieren können.» Dies nicht zuletzt deshalb, weil die Bewohner in Obwaldens Heimen dank einer hohen Impfquote gut geschützt seien. Die Maskenpflicht in den pflegerischen Einrichtungen bleibt vorerst noch mindestens bis Ende März bestehen.

Charly Pichler, Präsident Curaviva Nidwalden. Bild: Matthias Piazza

Für Charly Pichler von Curaviva Nidwalden dagegen ist es zentral, dass die Bewohnerinnen und Bewohner in den Heimen weiterhin gut geschützt sind und er ist froh, dass die Maskenpflicht noch bis Ende März bestehen bleibt. «Es freut uns, dass wir weiterhin alle Mitarbeiter testen lassen können, damit wir das Virus aus den Häusern möglichst fernhalten können», so Pichler. Bei Besuchen von Angehörigen zählt er nun auf die starke Eigenverantwortung der Gäste. «Bleiben Sie auch weiterhin vorsichtig», mahnt er.

