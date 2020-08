Reportage Springen, rutschen, laufen, schwimmen, abseilen: Das Abenteuer im «Canyon» von Alpnach lässt den Puls höher schlagen Wer das Canyoning-Abenteuer in der Chli Schliere in Alpnach in Angriff nimmt, den erwartet Adrenalin und Spass – es braucht aber auch Überwindung in der «schönsten Schlucht nördlich der Alpen». Ein Selbstversuch. Florian Pfister 11.08.2020, 05.00 Uhr

Zugegeben: Als ich am Redaktionstisch für eine Canyoning-Reportage auserkoren wurde, hatte ich gehörig Respekt vor dieser Aufgabe. Canyoning in Obwalden? Davon hatte ich noch nie etwas gehört. Die Neugier war geweckt. Und auch wenn es nicht alltäglich für mich ist, habe ich grundsätzlich nichts gegen einen Adrenalinkick.

Etwas nervös, doch auch mit Vorfreude begebe ich mich an den Bahnhof Alpnach Dorf. Der Ausflug wird von Outventure organisiert. Geschäftsführerin Nadine Furrer und Guide Panos Papakostas warten bereits. Wenig später trifft auch die Gruppe ein, der ich mich anschliessen darf. Die sechs jungen Männer kommen aus Effretikon im Kanton Zürich. Sie haben sich für das längere und anspruchsvollere der zwei buchbaren Canyoning-Abenteuer für 189 Franken entschieden.

Das kalte Wasser spüre ich nicht

Wir haben Glück. Denn wir haben den wohl heissesten Tag des Jahres erwischt. Mit dem Auto geht es zuerst den Berg hinauf. Ganz bis zum Start des Canyons können wir aber nicht fahren. Wir fassen unser Material. Neoprenanzug, Schuhe, Helm, Sicherheitsgurt. Die Sonne scheint prall. Die Schweissperlen fliessen den Oberkörper hinab. Wir verabschieden uns von Nadine Furrer, die das Auto an den Ausstiegsort fährt, sodass wir später wieder zum Bahnhof zurückkehren können.

Wir laufen noch etwa zwanzig Minuten bis zum Einstieg an der Chli Schliere.

Doch bevor es losgeht, erklärt unser Guide Panos, was es zu beachten gilt. Sicherheit steht an erster Stelle. Er zeigt uns, wie wir uns abseilen und worauf wir beim Springen, Rutschen, Laufen und Schwimmen achten müssen. Ein breiter Stand, leicht in die Knie gebeugt: Das ist wichtig für das Gleichgewicht. Denn die Steine im Fluss können rutschig oder beweglich sein. Wir ziehen unsere Ausrüstung komplett an, noch ist es heiss. Doch sobald ich im Wasser bin, merke ich von der Hitze nichts mehr. Auf Grund der Temperatur und auch dank des Neoprenanzugs spüre ich gar nicht, dass das Wasser etwa zwölf Grad kalt ist.

Das Abenteuer beginnt mit mit einem kurzen flachen Teil, in dem ich ein erstes Gefühl für das Flussbett bekomme. Ich merke, wie es ist, mit Neoprenanzug und den speziell für den Canyon geeigneten Schuhen im Wasser zu gehen. Der Anzug drückt mich im Wasser nach oben.

Auch tauchen gehört zum Erlebnis. Bild: PD / Outventure

Schnell erblicke ich vor mir das erste Hindernis. Vor unserer Gruppe stürzt ein Wasserfall den Fels hinunter. Er misst etwa acht Meter. Ich bin zwar auch schon aus grösserer Höhe gesprungen, aber das ist schon etwas länger her. Einer nach dem anderen aus der Gruppe wagt den Sprung. Ich schaue gerne zuerst zu und lasse den anderen den Vortritt. Daher bin ich der Letzte in der Reihe. Hinunter schauen, die Füsse in Position bringen, das Ziel unten anvisieren, kurz durchatmen, und dann – einfach springen.

Springen in «Loch»: Aufgenommen von Outventure an einem anderen Tag. Bild: PD / Outventure

Element für Element den Canyon hinunter

Einen kurzen Moment fliegt man fast in der Luft, im nächsten ist man schon unter Wasser – und schon taucht man wieder auf. Das Herz schlägt rasant, der Adrenalinspiegel schnellt in die Höhe. Ein Lächeln macht sich in meinem Gesicht breit. Die erste Hürde ist überwunden, viele folgen nach. Bald darauf bekomme ich es mit der ersten Rutsche zu tun. Durch das strömende Wasser und die rutschigen Felsen nehme ich schnell an Fahrt zu. Fast genau so rassig wie der Sprung ist auch die Rutsche wieder vorbei und ich schwimme erneut im Wasser.

Schritt für Schritt gehe ich mit den Jungs aus dem Kanton Zürich den Steinmassen entlang. Element für Element springt, rutscht oder seilt sich einer nach dem anderen ab.

Abseilen, Meter für Meter. Bild: PD / Outventuree

Schon bald kommt ein Hindernis, dass ich auf diese Weise nicht erwartet hatte – eine Sprungrutsche. Dieses Hindernis braucht für mich persönlich am meisten Überwindung. Ich muss an die Felswand springen und mich leicht drehen, um dann an der Steinwand hinunterzurutschen. Die Überwindung hat sich aber gelohnt, denn für mich war dies das beste Element.

Bild: PD / Outventuree

So geht es Stück für Stück weiter die Schlucht hinab. Ich habe keine Ahnung, wie lange wir schon unterwegs sind.

Über Felsen geht es runter in die Tiefe. Bild: PD / Outventure

Nach geraumer Zeit haben wir es alle geschafft. Ich bin froh, kann ich den Neoprenanzug endlich ausziehen. Die fünf oder sechs Stiche der Bremen, die uns dort umschwirren, müssten zwar auch nicht sein, aber das nehme ich hin.

Nach sechs Stunden ist das Abenteuer vorbei

Mit den Herren aus Effretikon hatte ich tolle Partner in der Schlucht. Sascha El-Toufaili, der die Gruppe angemeldet hatte, ist Adrenalin-Abenteuer gewohnt. So ist er beispielsweise in den Philippinen mit Walhaien geschwommen und hat eine Woche lang die Schweizer Berge erklommen. «Solche Abenteuer in der Höhe sind immer toll», sagt er. Auf das Angebot in Obwalden sind sie im Internet aufmerksam geworden. Die Chli Schliere scheint als Canyon beliebt zu sein. Auch zwei weitere Gruppen, die uns während einer Pause überholten, zeugen davon. Später erfahre ich, dass die Chli Schliere als schönste Schlucht nördlich der Alpen betitelt wird.

Autor Florian Pfister (ganz rechts) ist mit einer Gruppe aus dem Kanton Zürich unterwegs. Gruppenführer ist Sascha El-Toufaili (dritter von links). Bild: PD / Outventure

Etwa sechs Stunden nach unserer Abfahrt am Bahnhof Alpnach Dorf ist das Abenteuer beendet. Es war ein actionreicher und toller Ausflug. Jeden Monat müsste ich aber nicht in den Canyon steigen. Für jene, die sich nicht scheuen, einen Wasserfall herunterzuspringen oder sich eine Felswand abzuseilen, ist dieses Abenteuer mindestens eine Überlegung wert. Ich verabschiede mich von der Gruppe und gehe müde und etwas ausgelaugt nach Hause, wohlwissend dass ich am nächsten Tag mit etwas Muskelkater aufwachen werde.

