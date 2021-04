Engelberg/Büren Nach über 100'000 Hacktätschli ist Schluss: Chefkoch des Restaurants Jochpass kocht nun zu Hause 23 Jahre stand Raoul Mallinger als Chef in der Küche des Restaurants Jochpass. Heute kocht er mit Liebe für seine Liebsten. Marion Wannemacher 27.04.2021, 11.30 Uhr

Es vergeht wohl kein Morgen, an dem sich bei Mallingers in Büren nicht folgendes Gespräch abspielt. Raoul Mallinger: «Was gibt es heute Mittag zu essen?» Karin, seine Frau: «Es ist doch lange noch nicht Mittag.» Er koche nun einfach gern, sagt er. Ein- bis zweimal in der Woche kommen alle drei erwachsenen Söhne, Lars, Sven und Björn, zum Essen, häufig mit den Freundinnen. Vaters Cordon bleu, Schnitzel oder Steaks stehen bei ihnen hoch im Kurs.



Raoul Mallinger, der ehemalige Koch vom Restaurant Jochpass, kocht nun daheim.

Nadia Schärli (Büren, 24. April 2021)

Seit dem 11. April hat Raoul Mallinger, der Küchenchef des Restaurants Jochpass, seine Schürze an den Nagel gehängt. Auf Facebook feiert ihn das Team vom Bärghuis als «Küchenlegende». Ein Tag nach Saisonschluss steht da: «Nicht nur die Wintersaison, sondern auch eine Ära geht zu Ende.» Seine zehn Mitarbeiter winden ihm ein Kränzchen: «Was für eine Spitzenleistung in bester Qualität.» Auch er werde seine Küchenmannschaft vermissen, sagt Mallinger.



Zum Abschied mit dem Heli ins Tal

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge hat der 63-Jährige Abschied genommen. Eine schöne Überraschung für ihn war der Flug mit dem Helikopter vom Jochpass nach Buochs an seinem vorletzten Arbeitstag. «Um Viertel vor fünf war ich noch an den Bestellungen und dachte, ich müsse mich beeilen, um noch auf den Sessel zu kommen», erzählt er. «Als ich das Restaurant verliess, stand draussen das ganze Personal versammelt und dirigierte mich auf die Seite vom Haus, wo der Heli stand.»



Nichts war in Raoul Mallingers letztem Winter, wie es in 23 Jahren Jochpass war. In einer normalen Saison kamen 2025 Liter Bündner Gerstensuppe oder 4800 Hacktätschli zusammen. «Im Schnitt haben wir sonst am Tag 300 A-la-carte-Speisen gemacht», rechnet er vor. «Den ganzen Winter kochten wir ohne Teigwaren und Pommes frites zwölf Tonnen Essen.»

Der Coronawinter mit nur Hotelgästen und Take-away sei mühsam gewesen. «Wir waren daran gewöhnt, Vollgas zu geben. Das hat keinen Spass gemacht, wenn da nur vielleicht 20 Gäste standen. Wenn ich heimkam, habe ich mich gefragt, was hast du gemacht?» So habe er sich entschieden, ein Jahr früher aufzuhören. Irgendwann habe er auch sein Alter gespürt. In Spitzenzeiten kamen bis zu 16 Stunden in der Küche zusammen. «Manchmal war man schon froh, wenn der Winter zu Ende war», erinnert er sich.



Küchenmannschaft blieb unter ihm für viele Jahre zusammen

«Das Kochen wird mir fehlen», erzählt der gebürtige Luxemburger, der in der Heimat seine Ausbildung an einer Hotelfachschule absolvierte und 1977 in die Schweiz kam, um hier als Koch zu arbeiten. Nach Stationen in Davos, Zürich, Meiringen und auf dem Bürgenstock schlossen sich siebeneinhalb Jahre im Postillon in Buochs sowie drei Jahre auf dem Titlis an. 1998 engagierte ihn Erwin Gabriel fürs «Jochpass». «Wir hatten auf dem Titlis miteinander gearbeitet und arbeiteten seitdem immer zusammen. Jeder weiss, wie der andere tickt.» Gabriel selber bezeichnet Mallinger als «Glücksfall». Seine Standardantwort für Ideen oder Gästewünsche sei stets gewesen: «Machen wir.» Auch habe er das Küchenteam über viele Jahre zusammengehalten.

«Wir werden Raoul mit seinem speziellen Humor, seiner Schaffenskraft und seinen Kochkenntnissen vermissen.»



Aussergewöhnlich war der Arbeitsplatz auf 2222 Metern über Meer. Raoul Mallinger hat vor allem gelernt, bei Bestellungen nichts zu vergessen. «Man kann eben nicht schnell im Dorf etwas besorgen», weiss er aus Erfahrung. Gäste schätzten seine «Sportler-Spaghetti» mit gehacktem Knobli, getrockneter Tomate und Peterli an Olivenöl, die Cordons bleus und Älplermagronen. «Die andern wissen auch, wie's geht», sagt Mallinger.

Auf den Mund gefallen ist der gestandene Koch beileibe nicht. Es sei mal einer reingekommen mit Helm, Handschuhen und Skibrille und habe sofort gefragt, ob er wohl noch bedient werde. «Zieh' erst mal deine Handschuhe und den Helm ab, und wenn du so weit bist, ist jemand da», gab ihm das Original zur Antwort. «Ich hab's nicht so gemeint», hiess die kleinlaute Entschuldigung des Gastes. «Ich auch nicht», erwiderte Mallinger und lachte.

Die Kreuzfahrt wird nachgeholt

Ziele und Träume hat der frischgebackene Pensionär allemal: Die wegen Corona abgesagte Kreuzfahrt von Palma nach Hamburg möchte er nachholen. Aufs Wursten möchte er sich auch privat verlegen. Dann steht da noch seine ziemlich neue Vespa in der Garage. Und ein Trost für alle Anhänger seiner Küche: So ganz ohne Jochpass hält es Raoul Mallinger eben doch nicht aus. Er hat versprochen, in der Saison zwischendurch den Kochlöffel zu schwingen.



Raoul Mallinger hat nun Zeit für seine neue Vespa.



Nadia Schärli (Büren, 24. April 2021)