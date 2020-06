Obwaldner Landammann-Amt geerbt: So stellt sich Christian Schäli der Herausforderung Er hätte zuerst für ein Jahr Statthalter werden sollen. Nach dem Verzicht von Maya Büchi soll Christian Schäli nun Landammann werden. Philipp Unterschütz 18.06.2020, 05.00 Uhr

Christian Schäli in seinem Büro in Sarnen. Bild: Corinne Glanzmann (Sarnen, 10. Oktober 2018)

Aller Voraussicht nach wird an der nächsten Kantonsratssitzung am 26. Juni Bildungs- und Kulturdirektor Christian Schäli (CSP) zum neuen Landammann und Daniel Wyler (SVP) zum Landesstatthalter gewählt. Auf Grund des Anciennitätsprinzips wäre aber eigentlich die amtierende Frau Landesstatthalter und Finanzdirektorin Maya Büchi (FDP) an der Reihe für das Amt als Landammann. Sie verzichtete aber, weil sie sich wegen der Coronakrise voll auf ihre Aufgaben als Finanzdirektorin konzentrieren will. Christian Schäli erklärt, wie er mit der neuen Situation umgeht.

Hat Sie die Entwicklung überrascht?

Christian Schäli: Im ersten Moment schon, als Maya Büchi die Regierung informierte, bevor Sie an die Öffentlichkeit ging. Aber als Regierungsrat muss man immer mit Überraschungen rechnen. Wenn ich ständig Planungssicherheit haben wollte, wäre ich im falschen Amt.

Wie ist das, sozusagen von Null auf Hundert Landammann zu werden, ohne vorher als Landesstatthalter etwas «üben» zu können?

(Lacht) Das ist kein Problem, das konnte ich ja als Regierungsrat auch nicht. Dafür kann man nicht üben. In den letzten beiden Jahren habe ich nur schon vom Dabeisein gelernt, wie die Sitzungen des Regierungsrates zu leiten sind. Als Landammann habe ich zudem ein eingespieltes Team von der Landschreiberin über die Landweibelin bis zum Kommunikationsbeauftragten.

Was bedeutet Ihnen das Amt als Landammann?

Es ist ein sehr besonderes Amt. Eine Schlüsselfunktion, die aber auch mit Pflichten und Bürden verbunden ist. Der Landammann darf den Kanton repräsentieren. Ich freue mich darauf, will aber zugleich nicht zu viel hinein interpretieren. Es gilt das Prinzip Primus inter Pares, ich bin einfach der Erste unter Gleichen.

Maya Büchi hat gesagt, sie müsse sich vorerst voll auf ihr Amt als Gesundheits- und Finanzdirektorin konzentrieren können. Haben Sie denn mehr Zeit?

Ich habe absolut Verständnis, dass Maya Büchi verzichtet hat. Im Finanzwesen stehen nach Corona sehr grosse Herausforderungen an. Die Agenda ist aber bei jedem Departementsvorsteher voll. Im Bildungs- und Kulturdepartement habe ich bereits in normalen Zeiten neben den üblichen Verpflichtungen viele Auftritte an Veranstaltungen. Nun wird die Agenda halt noch einmal voller. Ich werde in diesem Jahr sicher stärker priorisieren müssen, freue mich aber auch auf diesen besonderen Einsatz für den Kanton in dieser wirklich ausserordentlichen Zeit.

Sie müssen auf das Jahr als Landesstatthalter verzichten – ebenfalls ein schönes Amt mit Repräsentationspflichten.

Das ist kein Wermutstropfen. Darüber habe ich auch gar nicht nachgedacht. Es ist jetzt eine neue Situation, und wenn ich gewählt werde, stelle ich mich ihr.